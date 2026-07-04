사진=MBC '놀면 뭐하니'

사진=MBC '놀면 뭐하니'

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사진=MBC '놀면 뭐하니'

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'놀면 뭐하니' 허경환이 물놀이 도중 바지가 완전히 찢어지는 예상 밖 방송사고를 겪으며 멤버들을 웃음바다에 빠뜨렸다.4일 방송된 MBC '놀면 뭐하니?'에서는 유재석, 하하, 허경환, 주우재, 곽범이 '놀뭐골' 마을 청년회로 변신한 '놀뭐 일기' 특집이 공개됐다.이날 멤버들은 시골 마을 곳곳을 돌며 일손을 돕고, 물놀이장 안전 점검에 나서는 등 유쾌한 하루를 보냈다.논밭을 활용해 만든 물놀이장을 찾은 멤버들은 "어린이들이 이용할 시설이니 안전 점검을 해야 한다"며 물속으로 들어갔다.해병대 출신인 곽범은 솔선수범하여 물속으로 가장 먼저 들어갔고, 어느새 동심으로 돌아간 다섯 사람은 미끄럼틀을 타고 물놀이를 즐기기 시작했다.멤버들은 즉석에서 미끄럼틀 오르기 게임까지 펼치며 승부욕을 불태웠다. 게임이 시작되자 분위기는 순식간에 과열됐다. 상대의 다리를 잡아끌고 바지춤을 붙잡으며 방해 작전을 펼치는 등 몸싸움이 진행됐다.그 과정에서 예상치 못한 대형 사고가 발생했다. 허경환의 바짓가랑이가 찢어지며 속살이 노출된 것. 계속된 몸싸움 끝에 허경환의 바지는 점점 더 찢어졌고, 결국 수습이 어려울 정도로 넝마가 돼버렸다.이를 가장 먼저 발견한 곽범은 "바지가 다 터졌다"고 외치며 폭소했고, 허경환은 "뭐 하는 거냐 이거. 누가 잡은 거냐"며 억울함을 드러냈다.허경환의 속옷이 그대로 노출되는 돌발 상황에 제작진은 그의 하체를 긴급 모자이크 처리했고, 허경환은 "형 이건 아니잖아. 이건 아니지"라며 당황한 기색을 감추지 못했다.유재석 역시 웃음을 참지 못했다. 그는 "야, 바지를 누가 저렇게 만들었냐"고 말하며 폭소했고, 허경환은 "바지가 안 잠긴다. 아예 수습이 안 된다"고 난감해했다.급한 대로 허경환은 투명 튜브를 이용해 하체를 가려보려 했지만 큰 도움이 되지 않았다. 하하는 이를 보며 "코첼라 가면 저렇게 입은 사람들 많다"고 위로해 폭소케 했다.무엇보다 가장 크게 웃은 사람은 주우재였다. 그는 웃음을 참지 못한 채 "죽도록 웃었다. 웃겨서 못 하겠다"고 말하며 한동안 몸을 제대로 가누지 못했다. 곽범 역시 연신 웃음을 터뜨리며 허경환의 바지를 바라봤고, 멤버들은 모두 게임보다 사고 수습에 더 집중하는 모습이었다.한편, 촬영이 모두 끝난 뒤 개그맨 김원훈이 현장을 깜짝 방문해 마지막 슬레이트를 치고 떠나는 모습까지 공개되며 유쾌한 웃음을 더했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr