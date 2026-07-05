최현욱이 '맨 끝줄 소년'으로 글로벌 시청자를 만났다. / 사진제공=넷플릭스

최민식과 최현욱은 '맨 끝줄 소년'으로 연기 호흡을 맞췄다. / 사진제공=넷플릭스

배우 최현욱이 최민식과 호흡을 맞춘 소감을 전했다.최근 서울시 삼청동의 한 카페에서 넷플릭스 시리즈 '맨 끝줄 소년'의 배우 최현욱과 만나 이야기를 나눴다.'맨 끝줄 소년'(연출 김규태)은 실패한 작가이자 국문학과 교수인 '허문오'(최민식 분)가 강의실 맨 끝줄 소년 '이강'(최현욱 분)의 천재성을 발견하고 그의 글에 집착하며 벌어지는 이야기를 그린 서스펜스 드라마다.최현욱이 맡은 이강은 강의실 맨 끝줄에 앉아 세상을 관찰하는 대학생으로, 문학 교수 허문오의 삶에 조금씩 균열을 만들어내는 인물이다.극 중 최민식과 팽팽한 연기 호흡을 펼친 최현욱은 부담감보다는 설렘이 더 컸다고 했다. 그는 "20대 배우가 최민식 선배님과 작품을 함께할 기회가 많지 않다고 생각했다. 이 작품이 들어왔을 때 너무 하고 싶었다"며 "막상 현장에서는 부담감이나 압박감보다 선배님과 연기를 주고받는 과정 자체가 너무 재미있었다"고 말했다.이어 "선배님께서도 편하게 대해주셨다"며 "'맨 끝줄 소년'이 앞으로 연기를 하는 데 큰 원동력이 될 것 같다. 연기를 더 재미있게, 스스로 답을 찾아가면서 할 수 있는 계기가 된 작품"이라고 애정을 드러냈다.최민식에게 가장 감탄했던 점도 털어놨다. 최현욱은 "대화할 때도 그렇고 연기할 때도 정말 섬세한 표정을 쓰신다"며 "한 사람의 얼굴에 이렇게 많은 감정이 담길 수 있다는 걸 선배님을 보며 느꼈다"고 말했다.이어 "웃으실 때는 소년 같은 모습도 있고, 조언해주실 때는 인생 선배 같은 든든함이 있다. 또 장난을 치실 때는 정말 장난꾸러기 같기도 하다"며 "연기를 하고 계신 게 아닌데도 상황마다 다른 캐릭터를 보는 느낌이었다"고 웃었다. 그러면서 "이 정도 관록을 가진 배우는 정말 다르다는 걸 현장에서 많이 느꼈다. 옆에서 함께 호흡한 것만으로도 많이 배웠다"고 덧붙였다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr