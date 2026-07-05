윈터가 '냉장고를 부탁해'에 출연한다. / 사진=텐아시아DB

윈터가 '냉장고를 부탁해'에 출연한다. / 사진=JTBC

연예계 대표 뼈말라 에스파 카리나가 '냉장고를 부탁해'에서 의외의 입맛을 공개한다.5일 방송되는 JTBC '냉장고를 부탁해'에서는 에스파 카리나와 윈터가 출연한다. 이날 방송에서는 최초로 특별한 팀전이 예고된다. 셰프들의 레스토랑에서 함께 일하는 오른팔 셰프들과의 팀전을 위해 최현석과 손종원의 오른팔 셰프들이 등장해 이목을 끈다.게스트로는 에스파 카리나와 윈터가 출연한다. 두 사람은 자신들을 '냉부 키즈'라고 소개하며 "저희 편이 제일 재밌었으면 좋겠다. 오늘 무리할 예정이다"라고 각오를 밝힌다. 특히 '냉장고를 부탁해'를 위해 개인기까지 준비해 오는 등 남다른 열정을 보였다고 해 기대를 모은다.한편 윈터는 권성준과의 특별한 인연을 공개한다. 권성준이 윈터를 자신의 애제자라고 소개하자, 윈터는 "새로운 스승님을 찾기 위해 나왔다"고 말해 궁금증을 자아낸다. 이어 윈터는 셰프들 가운데 자신만의 기준으로 'SM상'과 '덕후몰이상'을 선정해 웃음을 안긴다.이어 윈터의 냉장고가 처음 공개된다. 냉장고 속 식재료들이 공개되자 윈터의 '할매 입맛'이 밝혀져 출연진들을 놀라게 한다. 또한 윈터는 성격이 급한 탓에 절대 참지 못하는 것이 있다며 뜻밖의 식습관을 공개한다.'냉장고를 부탁해'는 이날 오후 8시 50분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr