사진=유튜브 채널 '노빠꾸탁재훈'

사진=유튜브 채널 '노빠꾸탁재훈'

안무가 겸 방송인 배윤정이 그룹 아이오아이 콘서트장에서 발생한 욕설 의혹을 인정하고 사과했다.지난 1일 유튜브 채널 '노빠꾸탁재훈'에는 배윤정이 출연한 영상이 게재됐다.이날 영상에서 방송인 탁재훈은 온라인상에서 누적 조회수 700만 회를 넘어선 배윤정의 아이오아이 콘서트 관람 영상을 화두로 던졌다.배윤정은 당시 상황에 대해 "아이오아이 콘서트 현장에서 갑작스럽게 '픽 미' 안무를 요청받았다"라며 "제작한 지 오래된 안무라 기억을 되짚으며 동작을 따라 했던 것"이라고 말했다. 이어 탁재훈이 "기습적인 춤 요청에 욕설을 하며 자리에서 일어난 것이 아니냐"고 질문하자, 배윤정은 초기에는 카메라가 있는 자리에서 그럴 리가 없다며 관련 의혹을 부인했다.그러나 배윤정은 "처음에는 부인했는데 자료 화면을 다시 확인해 보니, 아무리 봐도 얘기를 하고 일어난 것처럼 보였다"라며 "무의식중에 나온 행동인 것 같다. 이 부분에 대해서는 스스로 반성하고 있다"라고 고개를 숙였다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr