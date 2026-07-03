이희진이 심은진과 여행 중 액티비티를 즐겼다. / 사진=텐아시아DB

이희진이 액티비티 탑승 소감을 밝혔다. / 사진='심은진 이희진 찐자매' 유튜브 캡쳐

그룹 베이비복스 심은진과 이희진이 가평 여행하는 근황을 공개했다.지난 2일 유튜브 채널 '심은진 이희진 _찐자매 cross'에는 '이희진, 평생 꿈꿔왔던 소원을 드디어 이뤘습니다!'라는 제목의 영상이 게재됐다. 이희진은 45m 높이에서 떨어지는 액티비티인 빅스윙을 타기 위해 나섰다.빅스윙을 타지 않은 심은진은 과거 데뷔 방송으로 예능에서 번지점프를 했다고 고백했다. 그는 "그땐 겁 없이 뛰어내렸는데 블랙홀처럼 빨려 들어가는 느낌이더라. 계속 올라갔다 내려가는 걸 반복하더라. 뭔가 잘못됐다 싶었다"라고 설명했다. 심은진은 그때 고소공포증이 생겼다.빅스윙에 탑승한 이희진은 비명을 지르면서도 스릴을 만끽했다. 심은진은 이희진을 향해 "종잇장처럼 날아갈 것 같았다. 언니가 스스로 날아갈까 봐 PD를 꽉 쥐고 다리를 밀착시키려고 했다"고 설명해 웃음을 자아냈다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr