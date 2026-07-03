2일 '나솔사계'가 방송됐다. / 사진=ENA, SBS Plus

2일 '나솔사계'가 방송됐다. / 사진=ENA, SBS Plus

2일 '나솔사계'가 방송됐다. / 사진=ENA, SBS Plus

'나는 SOLO, 그 후 사랑은 계속된다' 8기 영수가 여자 2호, 여자 3호를 두고 갈팡질팡하는 모습을 보였다.지난 2일 방송된 ENA, SBS Plus 예능 '나는 SOLO, 그 후 사랑은 계속된다'(이하 '나솔사계')에서는 경력직 솔로남들과 '짝' 인기녀 출신 여자들이 도시락 선택 매칭 결과에 따라 데이트를 하는 현장이 공개됐다.26기 영철은 자신을 선택한 여자 4호와 카페 데이트를 했다. 두 사람은 "먹는 걸 엄청 좋아한다", "맛있는 걸 먹는 게 행복이다"라며 공통된 취향을 확인했다. 편안한 분위기 속에서 대화를 이어가던 여자 4호는 카페 앞에서 사진을 찍어 달라고 요청했고, 26기 영철은 직접 카메라를 들고 사진을 남겨줬다. 데이트를 마친 뒤 여자 4호는 "오늘 하루의 타이틀은 26기 영철 님이었다"며 만족감을 보였고 26기 영철 역시 "좋았다. 공통의 관심사와 가치관을 확인하는 시간이었다"고 소감을 전했다.17기 영수는 여자 1호와 고깃집 데이트를 했다. 식사 도중 여자 1호가 "오늘은 조심하고 있는 중"이라고 하자, 17기 영수는 "나한테 잘 보이고 싶다는 거니까 기분이 좋다"고 말하며 웃었다. 이어 두 사람은 가족과 결혼관에 대한 이야기를 나눴다.여자 1호가 부모님의 반존대 문화를 언급하자 17기 영수는 공감하며 "결혼하게 된다면 존대는 해드리겠다"고 말했다. 데이트 후 여자 1호는 "가치관을 맞춰 나갈 수 있겠다는 생각이 들었다"고 털어놨다. 17기 영수는 "괜찮은 사람이라는 생각이 들었다"라면서도 "여자 4호 님도 매력적이라 고민된다"고 밝혔다.유일하게 2:1 데이트에 나선 8기 영수는 여자 2호, 3호와 대화를 나누며 분위기를 이끌었다. 그는 자신의 호감 상대에 대해 "이제 두 명이다. 한 분은 고양이 같고, 다른 한 분은 삽살개 느낌"이라며 애매하게 자신의 마음을 표현했다.이후 8기 영수는 홍콩 영화 '아비정전'의 명대사를 언급하며 "이 순간은 영원할 거야"라고 외쳤다. 그러자 여자 2호가 "나 홍콩 영화 좋아해"라고 호응해 웃음을 안겼다. 데이트 후 8기 영수는 "내가 홍콩 영화를 좋아하는데 여자 2호 님이 그 취향을 안다고 하니까 짜릿했다. 사막에서 오아시스를 만난 느낌이었다"고 말했다.1:1 대화에서도 여자 2호와 여자 3호의 반응은 엇갈렸다. 8기 영수는 여자 3호에게 "우리 삽살개가 왜 이렇게 취했지?"라고 장난을 건넸지만, 여자 3호는 크게 호응하지 않았다. 대화를 마친 뒤 여자 3호는 "설레는 감정이 안 올라왔다. 내 질문에 명쾌하게 답을 안 해주니까 호감도가 떨어졌다"고 털어놨다.반면 여자 2호는 8기 영수와 대화를 나누던 중 자신이 '고양이', 여자 3호가 '삽살개'를 뜻했다는 사실을 알게 돼 놀라워했다. 이후 두 사람은 홍콩 영화와 연애관에 대한 이야기를 나누며 공감대를 형성했다. 데이트 후 여자 2호는 "(8기 영수 님) 왜 이렇게 괜찮아?"라며 호감이 커졌음을 밝혔다. 그러나 8기 영수는 "여자 2호 님과 통하는 부분이 많았다. 여자 2호 님에게 좀 기울었나? 51대 49 정도"라며 애매한 모습을 보여 MC들의 탄식을 자아냈다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr