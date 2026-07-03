2일 '나솔사계'가 방송됐다. / 사진=ENA, SBS Plus
2일 '나솔사계'가 방송됐다. / 사진=ENA, SBS Plus
'나는 SOLO, 그 후 사랑은 계속된다' 8기 영수가 여자 2호, 여자 3호를 두고 갈팡질팡하는 모습을 보였다.

지난 2일 방송된 ENA, SBS Plus 예능 '나는 SOLO, 그 후 사랑은 계속된다'(이하 '나솔사계')에서는 경력직 솔로남들과 '짝' 인기녀 출신 여자들이 도시락 선택 매칭 결과에 따라 데이트를 하는 현장이 공개됐다.

26기 영철은 자신을 선택한 여자 4호와 카페 데이트를 했다. 두 사람은 "먹는 걸 엄청 좋아한다", "맛있는 걸 먹는 게 행복이다"라며 공통된 취향을 확인했다. 편안한 분위기 속에서 대화를 이어가던 여자 4호는 카페 앞에서 사진을 찍어 달라고 요청했고, 26기 영철은 직접 카메라를 들고 사진을 남겨줬다. 데이트를 마친 뒤 여자 4호는 "오늘 하루의 타이틀은 26기 영철 님이었다"며 만족감을 보였고 26기 영철 역시 "좋았다. 공통의 관심사와 가치관을 확인하는 시간이었다"고 소감을 전했다.
2일 '나솔사계'가 방송됐다. / 사진=ENA, SBS Plus
2일 '나솔사계'가 방송됐다. / 사진=ENA, SBS Plus
17기 영수는 여자 1호와 고깃집 데이트를 했다. 식사 도중 여자 1호가 "오늘은 조심하고 있는 중"이라고 하자, 17기 영수는 "나한테 잘 보이고 싶다는 거니까 기분이 좋다"고 말하며 웃었다. 이어 두 사람은 가족과 결혼관에 대한 이야기를 나눴다.

여자 1호가 부모님의 반존대 문화를 언급하자 17기 영수는 공감하며 "결혼하게 된다면 존대는 해드리겠다"고 말했다. 데이트 후 여자 1호는 "가치관을 맞춰 나갈 수 있겠다는 생각이 들었다"고 털어놨다. 17기 영수는 "괜찮은 사람이라는 생각이 들었다"라면서도 "여자 4호 님도 매력적이라 고민된다"고 밝혔다.

유일하게 2:1 데이트에 나선 8기 영수는 여자 2호, 3호와 대화를 나누며 분위기를 이끌었다. 그는 자신의 호감 상대에 대해 "이제 두 명이다. 한 분은 고양이 같고, 다른 한 분은 삽살개 느낌"이라며 애매하게 자신의 마음을 표현했다.
2일 '나솔사계'가 방송됐다. / 사진=ENA, SBS Plus
2일 '나솔사계'가 방송됐다. / 사진=ENA, SBS Plus
이후 8기 영수는 홍콩 영화 '아비정전'의 명대사를 언급하며 "이 순간은 영원할 거야"라고 외쳤다. 그러자 여자 2호가 "나 홍콩 영화 좋아해"라고 호응해 웃음을 안겼다. 데이트 후 8기 영수는 "내가 홍콩 영화를 좋아하는데 여자 2호 님이 그 취향을 안다고 하니까 짜릿했다. 사막에서 오아시스를 만난 느낌이었다"고 말했다.

1:1 대화에서도 여자 2호와 여자 3호의 반응은 엇갈렸다. 8기 영수는 여자 3호에게 "우리 삽살개가 왜 이렇게 취했지?"라고 장난을 건넸지만, 여자 3호는 크게 호응하지 않았다. 대화를 마친 뒤 여자 3호는 "설레는 감정이 안 올라왔다. 내 질문에 명쾌하게 답을 안 해주니까 호감도가 떨어졌다"고 털어놨다.

반면 여자 2호는 8기 영수와 대화를 나누던 중 자신이 '고양이', 여자 3호가 '삽살개'를 뜻했다는 사실을 알게 돼 놀라워했다. 이후 두 사람은 홍콩 영화와 연애관에 대한 이야기를 나누며 공감대를 형성했다. 데이트 후 여자 2호는 "(8기 영수 님) 왜 이렇게 괜찮아?"라며 호감이 커졌음을 밝혔다. 그러나 8기 영수는 "여자 2호 님과 통하는 부분이 많았다. 여자 2호 님에게 좀 기울었나? 51대 49 정도"라며 애매한 모습을 보여 MC들의 탄식을 자아냈다.

정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr

ADVERTISEMENT

© 텐아시아, 무단전재 및 재배포 금지