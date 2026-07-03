유재석이 눈물을 흘린다./사진제공=KBS

유재석이 눈물을 흘린다./사진제공=KBS

유재석의 눈물이 예고됐다.오는 10일 오후 8시 30분 첫 방송되는 KBS 새 예능 ‘해피투게더-혼자가 아니어서 좋아’(이하 ‘해투’)는 사람을 읽는 유재석, 이야기를 담는 장항준, 음악을 듣는 윤종신이 다양한 ‘인생 팀메이트’들의 서사와 하모니에 귀를 기울이는 음악 오디션이다. 2001년부터 2020년까지 함께했던 '해피투게더'의 6년 만에 복귀 프로젝트다.지난 1일 ‘해투’ 측은 유재석, 장항준, 윤종신을 웃고 울린 ‘인생 팀메이트’의 무대를 담은 1차 티저를 공개했다.공개된 영상에는 “같이 노래하고 싶어요”라는 내레이션과 함께 가족부터 친구, 동료 등 인생을 함께 한 다양한 오디션 참가자들이 출격했다. 이번 오디션은 일반인부터 스타까지 다양한 인생의 이야기를 노래하는 오디션이었다.3MC 유재석, 장항준, 윤종신은 물론 스페셜MC 이효리, 강민경을 단숨에 매료시킨 무대들도 예고됐다. 방예담 가족, 박재정과 주시크, 클릭비 완전체 등 반가운 얼굴들이 등장하고, 유재석이 눈물을 훔치게 하는 일반인 참가자들의 무대도 이어진다. 영상 속 유재석은 눈물을 흘리며 빨개진 눈을 하고 있어 이목이 쏠린다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr