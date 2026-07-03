장동건과 고소영 부부, 이민호가 한 행사에서 한자리에 모였다. 오랜만에 공식 석상에 모습을 보인 장동건이 한층 달라진 분위기로 이목을 끈 가운데, 고소영은 이민호와 다정한 투샷을 남겼다.
지난 2일 패션 매거진 데이즈드 코리아는 공식 SNS를 통해 한 주류 브랜드 론칭 파티 현장 영상을 공개했다.
행사에는 장동건·고소영 부부를 비롯해 이민호, 이정재, 강동원, 홍진경 등 톱스타들이 참석했다. 영상 속 고소영은 후배 이민호와 반갑게 인사를 나누며 환한 미소를 지었다. 남편 장동건과 함께 연예계 대표 '아랍상'으로 불리는 이민호와의 투샷이 성사돼 이목을 끌었다. 다소 붉게 상기된 얼굴로 행사장을 즐기는 장동건의 모습이 포착됐다. 영상을 본 누리꾼들은 "장동건 맞냐", "알던 얼굴과 사뭇 달라 보인다", "얼굴이 빵빵해 보인다" 등의 반응을 보였다.
장동건은 2024년 영화 '보통의 가족' 이후 휴식기를 보내고 있다. 같은 해 촬영을 마친 영화 '열대야'는 올해 개봉을 앞두고 있다. 이 밖에도 이정재, 강동원, 홍진경 등 참석자들이 서로 반갑게 인사를 나누는 모습이 영상에 담겼다. 우크라이나 출신 패션모델 겸 DJ 타라스 로마노프는 디제잉 퍼포먼스를 선보이며 현장 분위기를 달궜다.
장동건과 고소영은 2010년 결혼해 슬하에 1남 1녀를 두고 있다.
이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr
지난 2일 패션 매거진 데이즈드 코리아는 공식 SNS를 통해 한 주류 브랜드 론칭 파티 현장 영상을 공개했다.
행사에는 장동건·고소영 부부를 비롯해 이민호, 이정재, 강동원, 홍진경 등 톱스타들이 참석했다. 영상 속 고소영은 후배 이민호와 반갑게 인사를 나누며 환한 미소를 지었다. 남편 장동건과 함께 연예계 대표 '아랍상'으로 불리는 이민호와의 투샷이 성사돼 이목을 끌었다. 다소 붉게 상기된 얼굴로 행사장을 즐기는 장동건의 모습이 포착됐다. 영상을 본 누리꾼들은 "장동건 맞냐", "알던 얼굴과 사뭇 달라 보인다", "얼굴이 빵빵해 보인다" 등의 반응을 보였다.
장동건은 2024년 영화 '보통의 가족' 이후 휴식기를 보내고 있다. 같은 해 촬영을 마친 영화 '열대야'는 올해 개봉을 앞두고 있다. 이 밖에도 이정재, 강동원, 홍진경 등 참석자들이 서로 반갑게 인사를 나누는 모습이 영상에 담겼다. 우크라이나 출신 패션모델 겸 DJ 타라스 로마노프는 디제잉 퍼포먼스를 선보이며 현장 분위기를 달궜다.
장동건과 고소영은 2010년 결혼해 슬하에 1남 1녀를 두고 있다.
이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr
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