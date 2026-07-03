크로스진이 팬콘서트를 연다. / 사진=아뮤즈엔터테인먼트

그룹 크로스진(CROSS GENE)이 약 9년 만에 팬콘서트를 개최한다.소속사 아뮤즈엔터테인먼트에 따르면 크로스진은 오는 8월 8일 서울 마포구 구름아래소극장에서 '[CROSS GENE FANCON 2026] CROSS THE LINE([크로스진 팬콘 2026] 크로스 더 라인)'을 열고 팬들과 만난다.이번 공연은 2017년 'CROSS GENE LIVE [MIRROR](크로스진 라이브 [미러])' 이후 약 9년 만에 열리는 팬콘서트다. 크로스진은 팬들과의 재회를 앞두고 공연 준비에 박차를 가하고 있다는 후문이다.특히 크로스진은 이번 팬콘서트에서 데뷔 이후 발표한 곡들을 중심으로 무대를 꾸민다. 2012년 데뷔 후 걸어온 음악 여정을 돌아볼 수 있는 세트리스트가 예고된 가운데, 오랜만에 팬들과 만나는 공연에 관심이 쏠린다.'[CROSS GENE FANCON 2026] CROSS THE LINE' 티켓은 3일 오후 8시 멜론티켓을 통해 오픈된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr