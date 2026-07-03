배우 강형석이 제30회 부천국제판타스틱영화제에 참석한다. / 사진제공=그램엔터테인먼트

배우 강형석이 이준익 감독의 첫 숏드라마 '아버지의 집밥'으로 제30회 부천국제판타스틱영화제(BIFAN)를 찾는다. 작품은 '플랫폼 기획전: 숏폼 시네마' 섹션에 공식 초청됐으며, 강형석은 개막식에 이어 관객과의 대화(GV)에도 참석한다.'아버지의 집밥'은 영화 '왕의 남자', '사도', '동주' 등을 연출한 이준익 감독이 처음 선보이는 숏드라마다. 평생 가족의 식사를 책임져온 아내 안순애가 사고로 요리에 대한 기억을 잃은 뒤, 남편 고하응(정진영 분)이 처음으로 부엌에 서게 되면서 벌어지는 이야기를 그린 휴먼 가족 드라마다.강형석은 20~30대의 젊은 고하응을 연기한다. 고하응은 경상도에서 상경해 구두수선 일을 하며 삶을 일궈가는 인물로, 가진 것은 많지 않지만 기술 하나로 생계를 이어가며, 가족을 책임지기 위해 치열하게 살아간다. 강형석은 현재의 고하응으로 이어지는 서사를 보여주며 극에 설득력을 더한다.강형석은 드라마 '사랑의 불시착'으로 데뷔한 뒤 '프로보노', '금주를 부탁해', '월수금화목토', '갯마을 차차차', '이태원 클라쓰'와 영화 '무도실무관', '아줌마' 등에 출연했다.강형석은 부천국제판타스틱영화제 개막식에 참석했으며, 오는 4일 오후 2시 CGV소풍 4관에서 열리는 '아버지의 집밥' 관객과의 대화(GV)에 참석해 작품에 대한 이야기를 나눌 예정이다.'아버지의 집밥'은 올 하반기 레진스낵을 통해 공개된다. 강형석은 차기작 '너에게 다이브'와 '나미야 잡화점의 기적' 촬영도 앞두고 있다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr