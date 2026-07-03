코미디언 나현영은 현재 김대성과 결별한 상태라고 밝혔다. / 사진=텐아시아 DB

코미디언 김대성과 나현영의 열애설이 제기된 가운데, 현재는 결별한 상태인 것으로 확인됐다.3일 나현영의 소속사 씨엘엔컴퍼니는 텐아시아에 "현재는 헤어진 상태이며 서로 편하게 지내는 선후배 사이"라고 공식 입장을 밝혔다.이날 한 매체는 복수의 연예계 관계자의 말을 빌려 "김대성과 나현영이 약 1년 넘게 교제 중"이라고 보도했다. 보도에 따르면 두 사람은 개그라는 공통 관심사를 바탕으로 가까워졌고, 개그맨 정태호가 운영하는 '정태호 소극장'에서 공연된 코미디 연극 '그놈은 예뻤다'로 호흡을 맞추며 연인으로 발전한 것으로 알려졌다.그러나 열애설이 보도된 직후 나현영 측이 "이미 헤어진 상태"라고 선을 그으면서 두 사람의 관계는 공개 열애로 이어지지 않았다.김대성은 2008년 KBS 공채 23기 코미디언으로 데뷔해 KBS2 '개그콘서트'를 통해 얼굴을 알렸다. 나현영은 2016년 연극 '최고의 사랑'으로 데뷔한 뒤 KBS 공채 33기 코미디언 시험에 합격했다. 현재는 KBS2 '개그콘서트'에서 활약하고 있다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr