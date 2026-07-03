조승희가 MV에 출연했다. / 사진=O3 Collective

배우 조승희가 장한음의 디지털 싱글 '친구에게 떨릴 수는 없는 거잖아'에 출연했다.신예 조승희는 지난 2일 오후 발매된 장한음의 다섯 번째 디지털 싱글 '친구에게 떨릴 수는 없는 거잖아' 뮤직비디오에 함께했다. '친구에게 떨릴 수는 없는 거잖아'는 친구에서 사랑으로 이어지는 설렘의 이야기를 담은 곡이다.공개된 뮤직비디오에서 조승희는 교복 차림으로 등장해 청량한 분위기를 더했다. 또한 자연스러운 연기로 장한음과 호흡을 맞추며 곡의 감성을 표현했다.2021년 MBC '옷소매 붉은 끝동'으로 데뷔한 조승희는 티빙 웹드라마 '투투(To two)'와 넷플릭스 오리지널 '연애대전'에 출연하며 대중에게 눈도장을 찍었다. 또한 그는 교복, 화장품 등 다양한 분야의 모델로 활동을 이어가는 중이다.한편 조승희는 최근 배우 이준호가 소속된 O3 Collective(오쓰리콜렉티브)와 전속계약을 체결하고 새로운 출발을 알렸다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr