김민하가 뼈말라 몸매로 화제를 모으고 있다. / 사진=김민하 SNS

김민하가 영화 '하나 코리아'로 관객들을 만난다. / 사진제공=트리플픽쳐스

배우 김민하가 뼈말라 몸매와 패션으로 관심을 받고 있는 가운데, 통통했던 과거 자신의 모습도, 깡마른 현재 자신의 모습도 모두 만족한다고 밝혔다.3일 서울 삼청동의 한 카페에서 영화 '하나 코리아'의 개봉을 앞둔 배우 김민하를 만났다.최근 김민하의 '뼈말라 몸매'는 연일 화제를 모으고 있다. 김민하는 "저도 이게 이렇게 많이 화제가 될 줄 몰랐다. 너무 깜짝 놀랐다"고 말했다. 이어 "오해를 풀고 싶은 게 있다"며 "제가 예전에 '있는 그대로의 내 모습을 사랑한다. 꼭 말라야 하는 건 아니다'고 해서 많은 분들이 말에 어폐가 있는 거 아니냐고 하신다"고 언급했다. 그러면서 "이건 무조건, 100% 일을 위해서 하는 것이다. 통통했던 제 모습도 지금의 제 모습도 다 만족한다. 세상에는 이런 사람도 있고 저런 사람도 있는데, 그걸 표현하는 게 제 직업이다. 카멜레온처럼 변하는 모습을 보여줘야한다"고 설명했다.김민하가 최근 SNS를 통해 깡마른 몸매로 선보이는 다양한 스타일링도 관심을 받고 있다. 분리수거나 외출 때마다 사진을 찍어 올리고 있는 것.업로드의 이유에 대해서는 김민하는 "재미다. 분리수거를 보통 약속 나갈 때 한꺼번에 하잖나. 기록용, 재미용으로 올렸다"고 밝혔다. 이어 "그런데 '이제 왜 분리수거짤 안 올리냐'고 하길래 조금 조금해지고 있다"며 웃었다. 또한 "좋아해 주시니 재밌다. 옷 입는 것도 많이 참고해주고 좋아해주시는 것 같다"고 말했다.추구하는 스타일이나 패션 가치관이 있냐는 물음에는 "특별히 (패션) 철학은 없다. 워낙 옷을 좋아했다. 저는 편하게 입는 걸 좋아한다. 제 몸, 체형에 맞게 입는 걸 좋아한다"고 답했다. 이어 "색깔을 조합하는 걸 좋아한다. 주로 인터넷 쇼핑을 많이 하는데, '어, 귀엽다' 싶은 걸 산다"고 자신만의 스타일링 법을 소개했다. 또한 "계절마다 무드가 있잖나. 내가 어떻게 보이고 싶은 게 있다거나 꽂히는 거에 자연스럽게 손이 간다. 편한 걸 제일 추구한다"고 전했다.김민하가 주인공으로 출연하는 '하나 코리아'는 탈북민 혜선(김민하 분)의 이야기를 그린다. 오는 8일 개봉한다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr