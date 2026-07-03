타블로, 하루 / 사진 = 에픽하이 유튜브 채널, 강혜정 SNS

그룹 에픽하이 멤버 타블로가 딸 하루의 근황을 전했다.2일 유튜브 채널 '에픽하이'에는 '마장동까지 와서 무슨 햄버거야 이거 왜 이렇게 맛있냐'는 제목의 영상이 게재됐다. 공개된 영상에서 타블로는 에픽하이 멤버 투컷, 미쓰라와 함께 유튜브 채널 제작진의 단골 햄버거 가게를 찾아 먹방 콘텐츠를 진행했다.식사를 마치고 카페로 이동한 세 사람은 본격적인 자녀 자랑 토크를 이어갔다. 이날 투컷은 "윤우(투컷 아들)는 얼마 전에 미술 대회에서 2위에 올라 문화상품권을 엄청 받았다"며 흐뭇함을 감추지 못했다.이에 타블로는 "하루도 얼마 전에 (웅변대회에서) 상을 받았다"고 자랑했다. 투컷은 "타고났다. 역시 피는 못 속인다"며 축하를 전했고 타블로 역시 "하루가 웅변 같은 말하는 걸 좋아하나 보다. 역시 내 딸이다"라고 공감했다.앞서 타블로는 딸 하루 양이 미국 대학 진학을 위한 시험인 SAT와 AP 시험을 준비 중이라고 밝혀 화제를 모은 바 있다. 이밖에도 하루 양은 최근 타블로와 함게 영화 '너바나 더 밴드'의 변역 작업을 하거나 유명 K-POP 그룹의 수록곡 작사에 참여하는 등 남다른 언어 감각을 자랑해 눈길을 끌었다.한편 타블로는 2009년 배우 강혜정과 결혼해 이듬해 딸 하루 양을 품에 안았다. 이후 세 사람은 2013년 KBS 2TV '슈퍼맨이 돌아왔다'에 출연해 현실 육아와 단란한 일상을 공개해 먆은 사랑을 받았다.이수민 텐아시아 기자 danbilee19@tenasia.co.kr