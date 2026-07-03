전현무가 공식석상에 참석했다./텐아시아 DB

전현무 VS 구성환 VS 김신영, '후추 패밀리' 달리기로 맞붙는다./사진제공= MBC ‘나 혼자 산다’

MBC ‘나 혼자 산다’의 ‘후추패밀리’ 전현무, 구성환, 김신영이 ‘제1회 무지개 하계 수련회’에서 맞대결을 펼친다. 이들은 음식이 아닌 달리기로 승부욕을 불태운다.오늘(3일) 방송되는 MBC ‘나 혼자 산다’에서는 무지개 회원들이 총출동한 ‘제1회 무지개 하계 수련회’ 현장이 공개된다.‘제1회 무지개 하계 수련회’의 첫 대결은 바로 ‘낙하산 달리기’다. 낙하산이 달린 가방을 메고 달려 반환점을 돌아오는 릴레이 경기며, 첫 주자로는 전현무, 구성환, 김신영이 나서 ‘후추패밀리’ 맞대결이 펼쳐질 예정이다.전현무와 구성환은 ‘순진무구 운동회’에 이어 달리기 재대결이 성사됐다. ‘미지의 도전자’ 김신영의 등장이 어떤 변수를 가져올지 관심이 쏠린다. 첫 주자들을 향한 각 팀의 열띤 응원전도 펼쳐진 가운데, ‘후추패밀리’의 첫 대결 결과는 어떨지 기대가 모인다.또한 달리기 하면 빠질 수 없는 '불꽃 카리스마' 민호의 활약에도 이목이 집중된다. ‘순진무구 운동회’의 ‘MVP’로 실력을 입증한 민호와, ‘찐런’과 ‘펀런’을 오가는 신예 운동 능력자 배나라의 엎치락뒤치락 순위 경쟁이 손에 땀을 쥐게 만든다. 과연 최종 승리는 어떤 팀이 될까.‘제1회 무지개 하계 수련회’에서 펼쳐진 전현무, 구성환, 김신영의 달리기 대결은 오늘(3일) 밤 11시에 방송되는 MBC ‘나 혼자 산다’에서 확인할 수 있다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr