배우 강예원이 다이어트 주사에 대해 소신 발언했다. / 사진=텐아시아 DB

배우 강예원이 무리한 체중 감량은 지양해야 한다고 말했다. / 사진=유튜브 채널 '광예원' 영상 캡처

배우 강예원이 최근 유행하는 다이어트 주사에 대한 자신의 생각을 밝히며 무리한 체중 감량을 경계했다.지난 2일 유튜브 채널 '광예원'에는 ''제2의 카리나' 권은지를 집에 초대했습니다'라는 제목의 영상이 게재됐다. 영상에는 강예원이 인플루언서로 활동 중인 권은지를 집으로 초대해 다양한 이야기를 나누는 모습이 담겼다.두 사람은 체중 감량에 대한 이야기를 나누던 중 최근 화제가 된 다이어트 주사를 언급했다. 강예원은 "혹시 위고비나 마운자로 같은 거 하냐"고 물었고, 권은지가 "안 해봤다"고 답했다. 강예원은 곧바로 "그런거 하면 안 된다"고 단호하게 말했다.이어 "마운자로나 위고비를 하는 사람들을 보면 얼굴이 자글자글해지고 건조하게 늙는 느낌이 든다"며 "수분이 쫙 빠지는 느낌이다. 살을 빼도 그렇게 빼면 안 된다"고 자신의 생각을 밝혔다.이에 권은지는 "주변 모델 언니들 중에는 맞는 사람이 정말 많다"고 말하자 강예원은 다시 한번 무리한 다이어트는 지양해야 한다는 뜻을 전했다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr