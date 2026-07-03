장나라가 촬영 대기 중 찍은 사진을 공유했다. / 사진=장나라 SNS

배우 장나라가 '굿파트너2' 촬영장에서 보내는 근황을 공유했다.장나라가 지난 2일 자신의 SNS에 "여름 밤. 굿파트너2"라는 글과 함께 사진 한 장을 게재했다.사진 속 장나라는 깔끔한 블랙 셋업을 입은 채 길에 앉아 포즈를 취하고 있다. 어두운 길의 분위기와 잘 어우러져 시크하고 도도한 분위기를 자아냈다. 그는 현재 SBS 드라마 '굿파트너2' 촬영 중인 것으로 알려져 있다. 촬영 대기 중 찍은 사진으로도 드라마에 대한 기대감을 고조시킨다.'굿파트너2'는 국내 최초 이혼 로펌의 대표 변호사 차은경이 파트너와 손잡고 도전에 나서는 이야기를 그린 법정 드라마다. 장나라는 차은경 역을 맡아 극을 이끌었다. 시즌2에는 전 시즌에 출연했던 남지현이 하차하고 김혜윤이 새롭게 합류할 예정이다.'굿파트너' 시즌1은 마지막 회에서 최고 시청률 21%를 기록할 정도로 많은 사랑을 받았다. 장나라가 드라마를 홍보하고 나선 가운데 다음 시즌에서 그 열기를 이어갈 수 있을지 주목된다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr