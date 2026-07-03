그룹 아이브 멤버 장원영이 화장품을 손에 든 채 포즈를 취하고 있다. / 사진=장원영 SNS

그룹 아이브 멤버 장원영이 우월한 기럭지를 과시했다.장원영은 지난 2일 자신의 인스타그램에 별다른 멘트 없이 다양한 이모티콘들과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.공개된 사진들 속에는 장원영이 화장품 광고 촬영장에 등장한 모습. 특히 그는 포즈를 취하는 과정에서 천장과 더 가까운 기럭지를 보여줘 눈길을 끌었다.앞서 장원영은 지난 5월 30일 중국으로 출국하는 과정에서 공항 태도 논란에 휩싸였다. 당시 장원영이 입국 심사 중 얼굴을 확인하려는 직원 앞에서 팔짱을 끼는가 하면 여권을 낚아채듯이 받아 누리꾼들 사이에서 갑론을박이 일었다.한편 장원영이 속한 아이브는 지난 2월 정규 2집 'REVIVE+'(리바이브 플러스)를 발매했다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr