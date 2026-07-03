문상훈이 어지러움을 호소한다./사진제공=tvN

문상훈이 어지러움을 호소한다./사진제공=tvN

이광수, 김우빈, 도경수, 문상훈을 긴장시킨 야간 순찰기가 펼쳐진다.3일 오후 8시 35분 방송되는 tvN 예능 ‘콩 심은 데 콩 나는 가고팜 하고팜 동물농장’(연출 나영석, 하무성, 심은정, 이하 ‘콩콩팜팜’) 3회에서는 야간 순찰에 나선 이광수, 김우빈, 도경수, 문상훈이 낮과 다른 스산한 분위기의 목장에서 진땀을 흘리는 모습이 그려진다.4인방은 목장 입구에 도착하자마자 깜깜한 어둠 속 빨간 조명으로 붉게 물든 목장 풍경을 보고 얼어붙는다. 문상훈이 “공포 체험 이런 건 아니죠? 소들이 갑자기 말할 것 같아요”라며 두려움을 내비친다. 제작진도 동행하지 않는다고 해 긴장감은 더욱 높아진다.손전등 불빛에 의지해 빨간 조명이 켜진 축사에 다다른 이들은 상상하지 못한 광경을 목격하고 소스라치게 놀란다. 이광수는 진심으로 경악하고 문상훈은 어지럼증을 호소한다.목장 팀이 윷놀이에서 진 ‘KKPP푸드’의 추가 조건을 승낙하며 윷놀이 2차전이 성사된다. ‘KKPP푸드’는 이번에도 패배하면 다음 날 오전 업무까지 전담해야 하는 만큼 승리가 절실한 상황. 그러나 기세 좋은 목장 팀 때문에 위기에 봉착, 1차전에서 활약했던 ‘윷놀이 천재’ 도경수의 활약으로 판세를 뒤집을 수 있을지 주목된다.한편, '콩콩팜팜'은 첫회 3.0%으로 시작해 2회에 2.9%를 기록했다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr