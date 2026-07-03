그룹 NCT 재현 싱글 '99 Degrees' 이미지 / 사진제공=SM엔터테인먼트

그룹 NCT 재현이 오는 10일 새 디지털 싱글 '99 Degrees'(99 디그리즈)를 발표한다.소속사 SM엔터테인먼트에 따르면 재현은 10일 오후 6시 각종 음원 플랫폼을 통해 디지털 싱글 '99 Degrees'를 공개한다.'99 Degrees'는 피아노 선율로 시작해 점차 악기 구성이 더해지는 발라드 곡이다. 후반부에는 재현의 보컬을 중심으로 곡이 전개된다. 재현은 이번 곡의 작사와 작곡에 참여했다.가사에는 완전한 100도가 아닌 '99도'를 비유로 사용해, 불완전함 속에서도 완전한 사랑을 발견할 수 있다는 메시지를 담았다.이번 싱글은 첫 솔로 앨범 'J'와 'Forever Only', 'Unconditional', 'Horizon'에 이어 선보이는 솔로 작품이다.한편 재현은 신곡 발매에 앞서 4일과 5일 대만 타이베이에서 팬콘 투어 'JAEHYUN FAN-CON TOUR '를 개최한다.윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr