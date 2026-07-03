백일섭이 굴곡진 가족사를 털어놨다. / 사진='꼬꼬할배 백일섭' 유튜브 캡쳐

백일섭이 어머니와 관련된 일화를 밝혔다. / 사진='꼬꼬할배 백일섭' 유튜브 캡쳐

배우 백일섭이 아버지의 외도로 인한 굴곡진 가족사를 털어놨다.지난 2일 유튜브 채널 '꼬꼬할배 백일섭'에는 '돌아올 고향이 있다는 건 행복한 거다… 나 오늘 쫌 짠하다'라는 제목의 영상이 업로드됐다. 백일섭은 어린 시절을 보냈던 전남 여수를 방문해 과거를 회상했다.백일섭 "아버지가 하도 바람을 피우니까 내가 두세 살 무렵 어머니가 나를 업고 바다에 빠져 죽으려고 했다"고 털어놨다. 비극을 막은 건 등에 업힌 어린 백일섭이었다. 그는 "업혀 가던 내가 '엄마, 신발! 신발!'이라고 외쳤다더라. 어머니가 떨어뜨린 신발을 주우러 가는 사이 죽을 생각을 접으셨다"라고 말했다.아버지의 잦은 외도로 인해 둘째, 셋째, 넷째 새어머니까지 모셔야 했던 상황도 언급했다. 특히 초등학교 3학년 무렵 짐을 싸서 집을 나서는 친어머니와의 이별은 아직도 지워지지 않는 상처로 남았다. 백일섭은 어머니가 금방 다시 올 줄 알고 해맑게 "잘 가"라고 인사했던 과거를 떠올리며 "어머니는 나를 데려갈 생각이셨는데 내가 왜 안 따라갔는지 모르겠다"고 말했다.훗날 서울에서 어머니와 재회한 그는 "같이 살자"는 제안에도 결국 다시 아버지의 집으로 돌아갔다. 그는 "그때 어머니와 살지 않은 게 후회로 남아 있다"고 덧붙였다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr