이미지 크게보기 사진 = 신동 SNS / 유튜브 채널 '신동댕동'

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그룹 슈퍼주니어 신동이 37kg 감량 후 한층 달라진 비주얼로 다시 한번 시선을 사로잡았다.2일 신동의 '신동댕동' 채널에는 '은혁이랑 데이트'라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 신동은 멤버 은혁과 함께 중국 베이징의 유니버설 스튜디오를 찾았다.공개된 영상 속 공개된 영상 속 신동은 밝은 베이지톤 상의에 검은 뿔테안경을 매치한 채 환한 미소를 지으며 등장했다. 37kg 감량 후 한층 갸름해진 얼굴선과 또렷한 턱선이 단번에 시선을 사로잡았고, 몰라보게 달라진 비주얼이 눈길을 끌었다.여유로운 미소를 지으며 놀이공원을 걷는 모습에서는 이전과 확연히 달라진 분위기가 느껴졌다. 슬림해진 체형 덕분에 한층 산뜻해진 비주얼도 시선을 모았다.여행 내내 신동은 은혁과 함께 뷔페는 물론 햄버거 세트와 한식까지 푸짐한 음식을 맛보며 즐거운 시간을 보냈다. 먹는 즐거움을 마음껏 누리는 모습에서도 달라진 비주얼은 그대로 유지돼 눈길을 끌었다.앞서 신동은 37kg 감량에 성공하며 몰라보게 달라진 비주얼로 화제를 모았다. 그는 비만 치료제 위고비를 사용하기도 했지만 기대만큼의 효과를 보지 못했고, 이후 규칙적인 식사와 운동, 야식을 끊는 생활 습관을 꾸준히 이어가며 체중 감량에 성공한 것으로 알려졌다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr