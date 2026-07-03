아이비가 한국 배우 최초로 브로드웨이 무대에 오른다. / 사진=아이비, 시카고 공식 SNS

아이비가 '시카고' 록시 하트 역을 통해 신인상을 수상했다. / 사진='열린음악회' 방송 캡쳐

아이비는 15년 동안 다양한 뮤지컬 작품에 출연했다. / 사진제공=오디컴퍼니, CJ ENM

한국의 록시 하트로 불려온 배우 아이비가 미국 브로드웨이 무대에 오른다. 아이비는 오는 8월 브로드웨이 뮤지컬 '시카고'에서 록시 하트 역을 맡는다. 한국 배우가 브로드웨이 '시카고'에서 영어로 록시 하트를 연기하는 것은 처음으로 알려졌다.아이비는 8월 17일부터 9월 6일까지 미국 뉴욕 앰배서더 극장에서 공연되는 '시카고'에 출연한다. 국내에서 오랜 시간 같은 역할을 소화해 온 배우가 현지 오디션을 거쳐 브로드웨이 무대에 서게 됐다는 점에서 의미가 크다.이번 브로드웨이 진출은 제작진의 제안에서 시작됐다. 신시컴퍼니 박명성 예술감독은 지난 23일 열린 기자간담회에서 4년 전 브로드웨이 프로듀서 베리 와이슬러에게 한국 배우 캐스팅 제안을 받았다고 밝혔다. 당시에는 언어 장벽 등 현실적인 문제로 성사되지 못했지만, 이후 재논의가 이뤄졌고 아이비는 1년간 세 차례 오디션을 치른 끝에 록시 하트 역을 따냈다.브로드웨이 무대에 오르기까지 준비 과정도 필요했다. 아이비는 한국어 공연에서 이미 익숙한 역할을 맡았지만, 이번에는 모든 대사와 넘버를 영어로 소화해야 한다. 오디션 과정에서 받은 발음과 악센트 관련 피드백을 보완하며 현지 무대에 맞춘 준비를 이어온 것으로 전해졌다.아이비는 지난 2005년 가수로 데뷔했다. '오늘밤 일', 'A Ha' 등으로 주목받았고, '유혹의 소나타'를 통해 정상급 여성 솔로 가수로 자리 잡았다. 하지만 전성기였던 시기 사생활 논란과 소속사 갈등이 겹치며 긴 공백기를 겪었다.활동 공백 이후 아이비가 다시 선택한 무대는 뮤지컬이었다. 그는 2010년 뮤지컬 '키스 미 케이트'에서 비앙카 역을 맡으며 뮤지컬 배우로 첫발을 뗐다. 당시만 해도 가수 출신 배우를 향한 시선이 우호적이지만은 않았지만, 아이비는 꾸준하게 뮤지컬에 대한 자신의 진심을 표현해 왔다.전환점은 '시카고'였다. 아이비는 2012년 국내 공연에서 처음 록시 하트 역을 맡았고, 이 역할로 한국뮤지컬대상 신인상을 받았다. 이후 여러 시즌에 걸쳐 록시 하트로 무대에 오르며 '시카고'를 자신의 대표작으로 만들었다. 국내에서 아이비가 록시 하트로 오른 무대는 약 600회에 달한다.순탄한 과정만 있었던 것은 아니다. 아이비는 2016년 뮤지컬 '아이다'에서 암네리스 역을 맡았을 당시 무대 공포증과 슬럼프를 겪었다고 고백한 바 있다. 그러나 이후 '레드북', '지킬 앤 하이드', '물랑루즈', '드라큘라' 등 다양한 작품에 출연하며 점차 정상에 가까워졌다.가수로 시작해 뮤지컬 배우로 다시 자리 잡은 아이비는 이제 브로드웨이에서 자신의 대표 캐릭터를 영어로 선보이게 됐다. 국내 무대에서 쌓아온 록시 하트가 뉴욕 무대에서 어떤 모습으로 완성될지 관심이 쏠린다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr