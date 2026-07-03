/ 사진=최상엽 SNS

코미디언 박미선과 이봉원 부부의 아들인 배우 최상엽이 배우 활동 사실이 알려진 가운데, 그의 SNS 프로필도 함께 화제가 됐다.최근 박미선은 유튜브 콘텐츠를 통해 아들 최상엽이 배우로 활동 중이라고 밝혔다. 최상엽은 2023년 연극 '배소고지 이야기'로 데뷔해 영화와 드라마, 연극 무대를 오가며 활동을 이어가고 있다.배우 활동이 알려진 뒤 그의 인스타그램도 덩달아 주목받았다. 프로필 소개란에는 작품이나 소속사 대신 '부대찌개'라는 단어만 적혀 있다.공교롭게도 아버지 이봉원은 현재 천안에서 짬뽕 전문점을 운영하며 사업가로 활동 중이다. 과거 여러 차례 사업 실패를 딛고 재기에 성공해 짬뽕 브랜드를 키워온 만큼, 아버지는 '짬뽕', 아들은 '부대찌개'라는 뜻밖의 조합이 온라인에서 회자되기도 했다.최상엽은 지난해 큐브엔터테인먼트와 전속계약을 체결했으며, 영화 '우리 동네 슈퍼히어로', 넷플릭스 '굿뉴스' 등에 출연하며 활동 영역을 넓히고 있다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr