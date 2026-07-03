그룹 아홉/사진제공=F&F엔터테인먼트

그룹 아홉(AHOF)의 청량한 새 앨범 수록곡들의 하이라이트 메들리 영상이 공개됐다.아홉(스티븐, 서정우, 차웅기, 장슈아이보, 박한, 제이엘, 박주원, 즈언, 다이스케)은 3일 0시 공식 SNS 채널을 통해 미니 3집 'RUN TO YOU(런 투 유)'의 하이라이트 메들리 영상을 선보였다.해당 영상에는 타이틀곡 'RUN TO YOU'를 포함해 총 5곡의 음원 일부가 담겨 있다.타이틀곡은 청량한 사운드를 바탕으로 "어쩌면 뻔한 이유 따윈 됐어", "말은 필요 없지 더 분명해져" 등의 가사가 수록됐다. 밝은 멜로디와 직진하는 분위기의 노랫말이 대비를 이루는 구성을 취했다.콘셉트 포토에 이어 하이라이트 메들리를 선보인 아홉은 오는 6일 뮤직비디오 티저 영상을 추가로 공개할 예정이다.이번 미니 3집 'RUN TO YOU'는 확신을 얻고 상대에게 향하는 감정을 중심 서사로 다뤘다. 신보에는 타이틀곡 외에도 'Sugar High(슈가 하이)', 'JUST SAY YES(저스트 세이 예스)', '그냥 너라서 그래', 'Our Story(아워 스토리)' 등이 함께 수록된다.한편, 아홉은 오는 8일 오후 6시 세 번째 미니앨범 'RUN TO YOU'의 전곡 음원을 발표한다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr