서준영이 정재경을 지인에게 소개했다. / 사진제공=채널A ‘신랑수업2’

서준영이 과거 연애사 언급에 당황한다. / 사진제공=채널A ‘신랑수업2’

배우 서준영이 '신랑수업2'에서 지인에게 정재경을 소개한다.3일 오후 9시 방송되는 채널A 예능 '신랑수업2'에서는 서준영과 정재경과 함께 서준영의 17년 지기 전 매니저 부부를 만나는 모습이 공개된다.서준영은 정재경에게 "20대 시절을 함께 보낸 사람이다. 연락처에도 '내 동생'이라고 저장해둘 정도로 가족처럼 가까운 사이"라며 전 매니저를 소개한다. 이에 정재경은 "그럼 오빠 연애사도 다 아시겠다"고 반응한다.이후 두 사람은 약속 장소에서 전 매니저 부부와 인사를 나눈다. 하지만 전 매니저 부부는 시작부터 서준영을 놀리기 시작했고, 서준영은 "왜 내가 너희를 만나자고 했지"라며 당황한 모습을 보인다.대화를 이어가던 전 매니저 부부는 "우리는 두 번째 만남에서 바로 사귀었고 결혼까지 했다. 썸은 없었다"고 자신의 연애 이야기를 전한다. 이를 들은 서준영은 "다음에는 다른 단계가 돼서 너희를 만나겠다"며 정재경과의 관계 진전을 언급한다.이어 서준영은 "그동안은 연애할 시간이 없어서 못 했다"고 말한다. 그러자 전 매니저는 "음… 그런가요?"라고 받아쳐 웃음을 자아낸다.'신랑수업2'는 매주 금요일 오후 9시에 방송된다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr