SEVENTEEN V8 on MCountdown / Mnet MCountdown Capture

SEVENTEEN V8 on MCountdown / Mnet MCountdown Capture

그룹 세븐틴(SEVENTEEN)의 유닛 V8(디에잇, 버논)이 지난 2일 Mnet '엠카운트다운'에서 'singasong'(싱어송)과 'rat race'(랫 레이스)의 무대를 최초 공개했다.이날 무대는 레트로 SF 콘셉트를 바탕으로 구성됐다. 디에잇과 버논은 댄서 크루와 함께 'singasong'의 안무를 소화했으며, 수플레 댄스를 포인트 안무로 선보였다.이어 선보인 'rat race' 무대에서는 곡의 서사를 시각화한 대조적인 연출을 시도했다. 큐브 구조물을 활용한 무대 구성과 군무를 통해 곡의 주제를 표현했으며, 빛 아래 배치된 대형 큐브 안으로 댄서들이 모이는 연출로 무대를 마무리했다.이번 무대는 프로듀서 메카톡(Mechatok), 키라라(KIRARA), 딜런 브레이디(Dylan Brady) 등이 참여한 유닛 데뷔 미니앨범 'V8' 활동의 일환이다.소속사에 따르면 이번 앨범은 발매 3일 만에 누적 판매량 50만 장을 기록했다. 중국 QQ뮤직 디지털 앨범 판매 차트 등 해외 차트에도 진입했다. 타이틀곡 'singasong'은 셔플 댄스 챌린지를 통해 인스타그램 트렌딩 오디오 차트 3위에 올랐다.V8은 KBS2 '뮤직뱅크'와 MBC '쇼! 음악중심'에 출연해 활동을 이어간다. 이후 7월 11일과 12일 고양, 17일부터 19일까지 홍콩에서 단독 콘서트 '2026 VERNON THE 8 'V8' LIVE'를 개최한다.Guzman Gonzalez Hannah 텐아시아 기자 hannahglez@tenasia.co.kr