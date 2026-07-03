주결경이 근황을 알렸다./SNS

주결경이 근황을 알렸다./SNS

그룹 아이오아이(I.O.I) 출신 주결경이 눈부신 미모를 뽐내며 근황을 전했다.주결경은 최근 자신의 SNS에 별다른 멘트 없이 이모티콘과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속 주결경은 야외 수영장을 배경으로 셀카를 촬영하고 있다. 어깨 라인을 드러낸 홀터넥 스타일의 브라운 톱과 큼직한 장식 디테일이 고급스러운 분위기를 더했다. 긴 생머리를 자연스럽게 늘어뜨린 그는 또렷한 이목구비와 맑은 피부로 인형 같은 비주얼을 자랑했다.또 다른 사진에서는 환한 미소를 지으며 바람에 흩날리는 머리카락을 그대로 담아냈다. 푸른 하늘과 수영장이 어우러진 이국적인 풍경 속에서 청량한 여름 감성을 완성하며 팬들의 시선을 사로잡았다.한편 주결경은 2016년 아이오아이 멤버로 데뷔했다. 이후 2017년 프리스틴으로 재데뷔했다. 중국 출신인 그는 2020년 중국 드라마 '대당여법의'를 통해 배우로 전향해 활동하고 있다.주결경과 강미나는 최근 10주년을 맞아 재결합한 아이오아이 활동에 불참을 알렸다. 이 과정에서 불화설이 제기됐지만, 강미나는 팬 소통 플랫폼을 통해 "1일 1 응원을 하고 있다"며 의혹을 종식시켰다. 주결경은 이번 콘서트 참석으로 간접 해명됐다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr