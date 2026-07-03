그룹 아이들/사진제공=큐브 엔터테인먼트

그룹 i-dle(아이들)이 컴백을 앞두고 새로운 콘셉트 포토를 공개했다.아이들(미연, 민니, 소연, 우기, 슈화)은 3일 0시 공식 SNS 채널을 통해 미니 9집 'We made'의 세 번째 콘셉트 포토를 선보였다.이번 사진은 여름의 낮과 밤을 배경으로 찍혔다. 단체 사진 속 멤버들은 낮 시간대의 이국적인 거리에서 각자의 섹시한 콘셉트의 연출을 소화하며 촬영에 임했다.밤거리를 배경으로 한 개별 사진에서 미연은 짙은 메이크업과 의상으로 분위기를 냈고, 민니는 시선 처리를 통해 타이틀곡 'Gimme Dat Love'의 매혹적인 콘셉트를 예고했다. 소연은 야외 당구대 공간을 활용해 포즈를 취했다. 우기는 액세서리와 붉은색 의상을 착용했고 슈화는 디자인이 비대칭인 드레스를 입고 촬영을 진행했다.최근 일부 공개된 타이틀곡 'Gimme Dat Love'는 휘파람 소리가 포함된 음원과 사랑을 주제로 한 가사가 특징이다. 해당 곡에는 라틴 팝 분야에서 활동 중인 프로듀서진이 작업에 참여했다.아이들은 오는 6일 0시 세 번째 뮤직비디오 티저 영상을 추가로 선보인 뒤, 같은 날 오후 6시 미니 9집 'We made'의 전곡 음원을 발표하고 활동을 시작할 계획이다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr