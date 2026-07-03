'신입사원 강회장'의 결말이 관심을 모으고 있다. / 사진 제공: SLL, 코퍼스코리아

'신입사원 강회장'이 종영을 앞두고 있다. / 사진제공: SLL, 코퍼스코리아

종영을 앞둔 '신입사원 강회장'이 최성그룹 승계 전쟁을 어떻게 마무리할지 관심을 모으고 있다.JTBC 토일드라마 '신입사원 강회장'은 회장 강용호(손현주 분)가 사고 이후 청년 황준현(이준영 분)의 몸에서 다시 삶을 이어가는 이야기를 그린 작품이다.2회 방송이 남은 가운데, 강용호와 황준현의 영혼이 원래 자리로 돌아갈 수 있을지가 가장 큰 변수가 될 전망이다. 강용호는 황준현의 몸에서 깨어난 뒤 최성그룹 신입사원으로 살아가고 있지만, 황준현은 강용호의 몸에서 아직 의식을 회복하지 못했다.강용호의 죽음을 노리는 인물들이 잇따라 등장하면서 황준현의 영혼이 들어간 강용호의 몸은 여러 차례 위험에 놓였다. 현재는 장남 강재성(진구 분)이 병원에서 빼내 치료를 이어가고 있다. 두 사람이 다시 본래의 몸을 되찾을 수 있을지 주목된다.태하그룹의 움직임도 변수다. 태하그룹 회장 나병모(정재성 분)는 딸 나은세(이서안 분)를 강재성과 결혼시키며 오랫동안 최성그룹을 노려왔다. 강용호가 병상에 눕자 강재경(전혜진 분)과 강재성에게 접근하며 영향력을 확대했다. 나은세의 행동도 갈등을 키웠다. 그는 강재경으로 위장해 병실에 있던 강용호의 호흡기를 제거했고 신임 회장이 된 강재경에게 누명을 씌웠다. 태하그룹이 어떤 선택을 이어갈지도 마지막 관전 요소다.최성그룹의 승계 향방도 관심사다. 현재 강재경이 신임 회장에 올랐지만, 강용호와 강방글(이주명 분), 강재성은 물론 태하그룹까지 각자의 목적을 위해 움직이며 대립을 이어가고 있다. 이 과정에서 강용호와 강방글은 누명을 썼고, 강재경과 강재성은 돌이킬 수 없는 선택을 했다. 최성그룹의 승계가 어떤 결말을 맞게 될지 주목된다.'신입사원 강회장'은 매주 토요일 밤 10시 40분, 일요일 밤 10시 30분에 방송된다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr