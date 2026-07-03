'돌싱글즈' 이아영이 재혼한다./SNS

'돌싱글즈' 이아영이 재혼한다./SNS

'돌싱글즈' 출신 이아영이 재혼을 앞두고 딸과의 일화를 솔직하게 털어놨다.이아영은 최근 자신의 SNS를 통해 팬들과 질의응답을 진행했다. 한 팬이 "결혼식에 따님도 와요? 방송에서 딸 있다고 한 걸 봐서요"라고 묻자, 이아영은 식사 중 촬영한 영상을 배경으로 답변을 남겼다.이아영은 "어느덧 마라탕을 드시는 나이가 되어 조심스럽게 초대했는데 약속이 있으시다"고 적으며 딸이 결혼식에 참석하지 않는다고 전했다. 담담한 어조였지만, 딸을 향한 애정과 아쉬움이 함께 느껴져 먹먹함을 자아냈다.2013 미스맥심 콘테스트(미맥콘) 준우승에 빛나는 이아영은 3년간의 결혼 생활 끝에 이혼했으며 슬하에 비양육 중인 딸이 있는 것으로 알려졌다. '돌싱글즈1' 출연 당시 남성 출연자 추성연과 최종 커플이 됐으나 현실적인 이유로 실제 연인 관계로 발전하지는 못했다.서울대 출신의 변호사인 심규덕은 '돌싱글즈5'에 출연한 이력이 있다. 당시 심규덕은 박혜경이 최종 커플이 됐고 이후 한 달여 간 만남을 이어갔으나 헤어졌다고 알렸다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr