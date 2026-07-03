그룹 아일릿 / 사진제공=빌리프랩

그룹 아일릿 / 사진제공=빌리프랩

그룹 아일릿(ILLIT)이 NH농협 쌀 소비 촉진 캠페인의 첫 홍보대사로 활동한다.소속사 빌리프랩은 3일 아일릿이 NH농협과 함께 'Like Me, Like Rice : It's 米(미)' 캠페인을 진행한다고 밝혔다. 이번 캠페인은 젊은 세대의 쌀 소비를 장려하고 건강한 식문화를 확산하기 위해 마련됐다.아일릿은 온·오프라인 캠페인에 참여한다. 최근 충남 당진에서 모내기 체험을 진행했으며, 관련 콘텐츠는 이달 중 아일릿과 NH농협 공식 유튜브 채널을 통해 공개될 예정이다. 이와 함께 SNS 아침밥 챌린지와 멤버들이 직접 메뉴를 선정한 푸드트럭 행사도 진행된다.이번 협업은 아일릿이 미니 4집 타이틀곡 'It's Me'를 활용해 제작한 'It's 米' 콘텐츠를 계기로 이뤄졌다. NH농협은 이후 음악방송 현장에 푸드트럭을 보내는 등 협업을 이어왔고, 이번 캠페인으로 이어졌다.농협은 "아일릿과 함께 건강한 쌀 식문화를 알리고 젊은 세대가 자연스럽게 캠페인에 참여할 수 있기를 기대한다"고 밝혔다.한편 아일릿의 'It's Me'는 미국 빌보드 '글로벌 200'과 '글로벌(미국 제외)' 차트에 8주 연속 진입했다. 아일릿은 오는 26일 일본 두 번째 싱글 'I Got Your Back'의 음원을 공개하고, 29일 실물 음반을 발매한다. 이후 일본 음악 페스티벌 '메자마시 WANGAN 페스티벌', 'LuckyFes'26' 등에 출연할 예정이다.윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr