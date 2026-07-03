배우 이종석이 물놀이 후 자신의 모습을 카메라에 담고 있다. / 사진=이종석 SNS

사진=이종석 SNS

사진=이종석 SNS

배우 이종석이 해외에서의 근황을 전했다.이종석은 3일 자신의 인스타그램에 별다른 멘트 없이 다양한 이모티콘들과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.공개된 사진들 속에는 이종석이 해외에서 물놀이를 만끽하고 있는 모습. 이어 그는 운동도 마친 듯 거울 앞에서 여유 가득한 미소를 보여 눈길을 끌었다.이종석의 연인으로 알려진 가수 겸 배우 아이유는 출연했던 드라마 MBC '21세기 대군부인'의 역사 왜곡 논란이 일자 지난 5월 18일 이후 약 두 달 가까이 SNS 소통이 없는 상태다.한편 이종석은 2022년 12월부터 아이유와 핑크빛 분위기를 이어가고 있다. 이종석은 올해 디즈니+ 오리지널 시리즈 '재혼황후'로 대중들과 만날 예정이며 드라마 '이섭의 연애' 출연을 확정 지었다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr