홍진경이 모친의 썸남을 언급했다. / 사진='공부왕찐천재' 유튜브 캡쳐

홍진경의 모친이 유쾌한 입담을 뽐냈다. / 사진='공부왕찐천재' 유튜브 캡쳐

방송인 홍진경의 모친이 유쾌한 입담을 뽐냈다.지난 2일 유튜브 채널 '공부왕찐천재 홍진경'에는 '역대급 썸남 생긴 홍진경 엄마 근황 최초공개'라는 제목의 영상이 게재됐다. 홍진경은 모친이 거주하는 집을 방문했다.며느리와 살고 있는 홍진경의 모친은 "따로 살아보고 싶다고 했더니 며느리가 말렸다"고 털어놨다. 이에 홍진경은 "엄마가 썸타는 사람이 있다"고 말해 모친을 당황하게 했다.이후 모친의 화려한 액세서리가 화두에 올랐다. 홍진경이 모친의 카르티에 목걸이를 가리키며 "우리 엄마가 절대 저걸 살 사람이 아니다. 썸남한테 받은 거냐"고 묻자 모친은 "계를 들어서 산 것"이라며 적극적으로 해명했다.하지만 홍진경이 "반지는 받았잖아"라며 추궁했다. 결국 모친은 "가끔 만나서 차 마시고 밥 먹는 사이"라며 "늘 끼던 반지를 잃어버렸다고 하니 다음에 만났을 때 사 왔더라"라고 고백했다. 홍진경은 "엄마가 그분 얘기할 때마다 생기가 돈다"고 말했다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr