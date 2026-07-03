남궁민 / 사진=텐아시아 DB

/ 사진제공 = KBS 2TV ‘신상출시 편스토랑’

배우 진아름과 8년 연애 후 2022년 결혼한 배우 남궁민이 아내의 내조를 자랑했다.7월 2일 방송된 KBS 2TV '신상출시 편스토랑'(이하 '편스토랑')에서는 평가단장 이연복 셰프가 야심 차게 준비한 NEW 코너 '이연복덕방'이 공개됐다. '이연복덕방' 첫 번째 의뢰인은 배우 남궁민이었다.55년차 중식대가 이연복 셰프는 "집은 못 구해도 요리는 구해드립니다"라며 대한민국 유일의 요리중개소 '이연복덕방' 오픈을 알렸다. 김원훈이 함께한 가운데 남궁민이 꽃다발을 들고 찾아왔다. 남궁민은 아무도 없는 것에 놀란 것도 잠시, 미션을 발견하고 냉장고 안에 있는 재료들로 요리를 만들기 시작했다.남궁민은 닭가슴살볶음밥을 만들었다. 남궁민의 요리 과정을 지켜본 이연복 셰프는 "엉망진창"이라며 고개를 저었다. 잠시 후 남궁민 앞에 이연복 셰프와 김원훈이 나타났다. 평소 출연작품을 챙겨볼 정도로 남궁민의 팬이라는 김원훈은, 남궁민의 실물을 보고 "진짜 너무 잘생겼다"라고 감탄했다.이어 이연복 셰프는 몇 가지 작은 꿀팁으로 남궁민이 걱정하는 열량을 크게 높이지 않으면서도 군침이 넘어가는 황금볶음밥을 완성했다. 남궁민은 이연복 셰프의 요리 과정을 곁에서 지켜보며 배우겠다는 의지를 불태웠다. 직접 맛보고는 "제가 만든 것과 전혀 다르다. 요리로 업그레이드된 느낌"이라고 감탄했다.뿐만 아니라 남궁민은 즉석에서 김원훈과 요리 대결을 펼쳤는데, 과거 셰프 역할을 한 적이 있다며 웍질에 자신감을 보였다. 의외로 요리로 승부욕을 불태우는 남궁민과 김원훈의 모습, 초면이라는 것이 믿기지 않을 정도로 환상적인 두 사람의 티키타카가 폭소를 유발했다. 스태프들을 위해 이연복 셰프에게 직접 명란멘보샤를 배우는 시간도 가졌다.그런가 하면 남궁민은 평소 자기 관리 방법, 더 나은 연기를 완성하기 위한 피나는 노력, 7월 4일 첫 방송되는 주연 드라마 KBS 2TV 토일미니시리즈 '결혼의 완성' 홍보까지 하나도 놓치지 않았다. 이 과정에서 큰 화제를 모은 김원훈의 수상 불발 표정에 감격했다며 "난 못 한다"라고 말했다.이와 함께 남궁민의 결혼 생활 이야기도 들을 수 있었다. 최근 2세 소식을 전하며 많은 축하를 받은 남궁민은 요리 잘하기로 유명한 아내 진아름이 평소 도시락을 싸준다며 아내의 내조를 자랑했다.KBS 2TV '신상출시 편스토랑'은 매주 목요일 저녁 8시 30분 방송된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr