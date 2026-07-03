'합숙맞선2' 이강현이 이틀 연속 0표를 받았다. / 사진=SBS '합숙맞선2' 영상 캡처

'합숙맞선2'은 매주 목요일 오후 9시에 방송한다. / 사진=SBS '합숙맞선2' 영상 캡처

'합숙맞선2'에서 여성 출연자들의 자기소개가 공개된 가운데, 억대 연봉을 언급했던 이강현이 또 한 번 선택을 받지 못했다.지난 2일 방송된 SBS 예능 '자식방생프로젝트 합숙맞선2'(이하 '합숙맞선2')에서는 여성 출연자들의 자기소개와 남성 출연자 어머니들의 데이트 선택 결과가 공개됐다.2일 차 아침에는 어머니들이 직접 딸을 소개하는 방식으로 여성 출연자들의 자기소개가 진행됐다. 한의사부터 S전자 회사원까지 다양한 직업을 가진 출연자들이 자신을 소개하며 맞선남들과 어머니들의 관심을 모았다.네 번째 순서로 나선 이강현은 1997년생으로 국제예술대학교에서 재즈 피아노를 전공했다. 현재는 6년 차 프리랜서 쇼호스트 겸 크리에이터로 활동 중이다. 그의 어머니는 "효심이 깊고 책임감 있는 큰딸"이라고 소개하며 "큰사위는 약사, 작은사위는 목사"라고 덧붙였다.이강현은 자신의 수입에 대한 자신감도 내비쳤다. 그는 "남자가 저보다 덜 벌어도 괜찮으냐"는 질문에 "제가 억 소리 나게 버니까 못 버셔도 괜찮다"고 답했다.하지만 남성 출연자 어머니들의 데이트 선택에서는 단 한 표도 얻지 못했다. 이틀 연속 0표를 받은 이강현은 "뭐가 문제였지? 프리랜서여서 불편하셨을까?"라며 선택을 받지 못한 이유를 궁금해했다.또 다른 0표녀는 안도윤이었다. 1999년생인 안도윤은 대기업 S전자에 재직 중인 회사원이라고 자신을 소개했다. 탄탄한 스펙에도 불구하고 단 한 표도 얻지 못하자 MC들도 의아한 반응을 보였다. 이에 대해 서장훈은 "거주지가 동탄이라 장거리가 되고, 나이도 너무 어리다"며 이유를 추측했다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr