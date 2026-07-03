이지혜가 자신이 질투가 많다고 고백했다. / 사진='밉지않은 관종언니' 유튜브 캡쳐

이지혜가 유리와 백지영의 오작교 역할을 했다. / 사진='밉지않은 관종언니' 유튜브 캡쳐

가수 이지혜가 절친인 백지영과 쿨 유리 사이를 질투했다고 고백했다.지난 2일 유튜브 채널 '밉지않은 관종언니'에는 이지혜와 유리, 백지영이 오랜만에 만나 이야기를 나누는 영상이 공개됐다. 이지혜는 과거 유리와 백지영이 자신을 빼두고 둘이서만 뭉쳤던 시기를 언급했다.유리는 "내가 제일 질투가 많다"고 말했다. 그러자 백지영이 "아니다 이지혜가 제일 많다"고 했고 이지혜는 이를 인정했다. 이지혜는 "나 빼고 둘이 친해졌잖아"라며 "내가 활동할 때 둘이 맨날 놀러 다녀서 내가 삐졌잖아"라고 말해 웃음을 자아냈다.과거 유리와 백지영은 서로 안 좋아하던 사이였다. 이지혜는 중간에서 이들의 오작교 역할을 했고 두 사람은 대화를 나누며 급속도로 가까워졌다. 유리와 백지영은 자주 만나며 친해졌고 백지영이 독립했을 때 유리가 사는 건물로 이사를 했다. 이지혜는 "그때 좀 질투가 났다"며 "내가 친하게 해줬는데 둘이 같은 건물에 사니까"라고 고백했다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr