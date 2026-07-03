사진 = 'MMTG 문명특급' 유튜브 채널 캡처

사진 = 'MMTG 문명특급' 유튜브 채널 캡처

영화계의 주목을 받는 할리우드 배우 체이스 인피니티가 국내 예능 콘텐츠에 출연해 그룹 블랙핑크 멤버 리사와의 끈끈한 사적 교류를 인증한 데 이어 그룹 에이티즈의 열성적인 팬임을 밝혔다.유튜브 채널 'MMTG 문명특급'에서는 '요즘 알고리즘 걔 에이티즈 산, 우영 덕질하는 오스카 6관왕 배우'라는 제목의 영상이 올라왔다.영상에서 최근 오스카 시상식에서 6관왕을 달성한 영화 '원 배틀 애프터 어나더'로 강렬한 데뷔 도장을 찍은 체이스 인피니티가 진행자 재재와 만나 다채로운 일화를 공유했다.리어나도 디캐프리오의 딸 역할로 출연해 화제를 모은 체이스 인피니티는 오디션 당시 상대 배우의 얼굴을 직접 면도하는 이색 테스트를 거치며 다치게 할까 봐 무척 겁이 났었다는 비화를 전하며 토크의 포문을 열었다.이어 재재가 지난 2026 멧 갈라 행사에서 리사와 만났던 순간을 언급하자 체이스 인피니티는 즉각 애정을 표현하며 현재까지도 긴밀하게 소통을 이어오고 있다고 밝혀 놀라움을 자아냈다. 같은 패션 브랜드의 홍보대사로 활동하며 친분을 쌓은 리사에 대해 체이스 인피니티는 자신을 항상 웃게 만들어 주는 다정한 인물이며 친구라고 부를 수 있어 감사하다고 찬사를 보냈다.두 사람의 인연은 블랙핑크의 또 다른 멤버 지수에게도 이어져 체이스 인피니티가 과거 대학 시절 댄스 크루와 함께 촬영한 블랙핑크의 곡 커버 영상을 원곡자인 지수가 직접 시청했다는 후문을 리사로부터 전해 듣고 큰 감동을 받았던 일화도 공개됐다.당시 학창 시절 취미로 올렸던 K팝 안무 영상은 체이스 인피니티의 이력이 전무하던 시절 감독이 재능을 알아보고 캐스팅하는 결정적인 계기로 작용해 배우 인생의 전환점이 됐다.지난 2018년 그룹 엔시티 유의 음악을 기점으로 K팝의 매력에 본격적으로 빠져들었다고 고백한 체이스 인피니티는 과거 소녀시대와 투피엠의 음악은 물론 최근에는 방탄소년단과 하츠투하츠의 챌린지까지 섭렵할 정도로 폭넓은 취향을 드러냈다.그중에서도 체이스 인피니티의 현재 가장 큰 관심사는 그룹 에이티즈로 향해 있어 자택 책장 전체를 해당 그룹의 음반과 기획 상품으로 채울 만큼 열성적인 면모를 보여주었다.멤버 전원의 이름과 별자리까지 완벽하게 숙지하고 있는 체이스 인피니티는 가장 좋아하는 멤버인 산의 포토카드와 캐릭터 인형을 늘 휴대하고 휴대전화 배경화면 역시 산의 사진으로 설정해 두었다며 팬심을 고백했다.이러한 열성에 힘입어 최근 에이티즈의 신곡 뮤직비디오에 직접 출연하기도 한 체이스 인피니티를 위해 현장에서는 멤버 산과 우영의 깜짝 만남이 주선됐다.최애 멤버인 산이 눈앞에 나타나자 체이스 인피니티는 수줍어하며 벽으로 몸을 숨기는 등 현실적인 팬의 반응을 보여 웃음을 안겼고 산 역시 체이스 인피니티의 깊은 관심에 감사를 표하며 향후 활동을 적극적으로 응원하겠다는 훈훈한 화답을 남겼다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr