이만기가 세쌍둥이 손주들을 만났다. / 사진='만기TV' 유튜브 캡쳐

이만기가 할아버지가 된 기쁨을 감추지 못했다. / 사진='만기TV' 유튜브 캡쳐

방송인 이만기가 세쌍둥이 손주들과 처음 만났다.2일 이만기의 유튜브 채널 '만기TV_환장의 커플'에는 '세쌍둥이를 처음 본 이만기 반응'이라는 제목의 영상이 게재됐다. 공개된 영상 속 이만기는 "우리 손녀 손자 건율, 다율, 소율이를 처음 만나러 가는 날"이라며 "마음도 설레고 예쁘겠지요?"라고 연신 미소 지었다.아들의 집에 도착한 이만기는 거실에 나란히 누워 있는 세쌍둥이를 마주했다. 그는 아이들에게서 눈을 떼지 못하며 한 명씩 살폈다. 그러면서 "살이 많이 통통해졌다", "발이 크다. 왕발이다"라며 연신 신기해했다.이만기는 아이들의 이름을 하나하나 다정하게 부르며 무장 해제된 손주 바보의 면모를 보여줬다. 할아버지가 된 이만기의 벅찬 마음이 고스란히 느껴져 감동을 자아냈다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr