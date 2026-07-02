이만기가 세쌍둥이 손주들을 만났다. / 사진='만기TV' 유튜브 캡쳐
이만기가 세쌍둥이 손주들을 만났다. / 사진='만기TV' 유튜브 캡쳐
방송인 이만기가 세쌍둥이 손주들과 처음 만났다.

2일 이만기의 유튜브 채널 '만기TV_환장의 커플'에는 '세쌍둥이를 처음 본 이만기 반응'이라는 제목의 영상이 게재됐다. 공개된 영상 속 이만기는 "우리 손녀 손자 건율, 다율, 소율이를 처음 만나러 가는 날"이라며 "마음도 설레고 예쁘겠지요?"라고 연신 미소 지었다.
이만기가 할아버지가 된 기쁨을 감추지 못했다. / 사진='만기TV' 유튜브 캡쳐
이만기가 할아버지가 된 기쁨을 감추지 못했다. / 사진='만기TV' 유튜브 캡쳐
아들의 집에 도착한 이만기는 거실에 나란히 누워 있는 세쌍둥이를 마주했다. 그는 아이들에게서 눈을 떼지 못하며 한 명씩 살폈다. 그러면서 "살이 많이 통통해졌다", "발이 크다. 왕발이다"라며 연신 신기해했다.

이만기는 아이들의 이름을 하나하나 다정하게 부르며 무장 해제된 손주 바보의 면모를 보여줬다. 할아버지가 된 이만기의 벅찬 마음이 고스란히 느껴져 감동을 자아냈다.

박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr

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