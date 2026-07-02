김민하 / 사진 = 김민하 SNS

배우 김민하가 다이어트 성공 후 확 달라진 인상을 공개했다.2일 김민하는 자신의 SNS에 별다른 문구 없이 여러 장의 화보 사진을 게재했다. 공개된 사진에서 김민하는 파격 웨이브 머리와 흰색 나시톱 드레스를 매치해 특유의 우아한 매력을 더했다. 이날 그는 한층 더 또렷해진 이목구비로 카리스마 넘치는 아우라를 자아냈다.특히, 그의 몰라보게 슬림해진 실루엣이 눈길을 끌었다. 최근 작품 준비로 9kg를 감량했다는 그는 소멸 직전의 작은 얼굴과 갸름해진 턱선, 움푹 파인 쇄골 라인을 자랑해 눈길을 끌었다. 그는 상체 라인이 훤히 보이는 과감한 스타일링에도 굴욕없는 미모로 놀라움을 안겼다.한편, 차기작 넷플릭스 영화 '우리 태양을 흔들자' 출연 제안을 검토 중인 것으로 알려졌다. '우리 태양을 흔들자'는 시한부 인생을 살던 이방인 둘이 만나 삶의 의미와 진정한 사랑을 찾아가는 과정을 그린 작품이다.이수민 텐아시아 기자 danbilee19@tenasia.co.kr