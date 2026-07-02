사진 = '일일칠' 유튜브 채널 캡처

사진 = '일일칠' 유튜브 채널 캡처

라이즈 멤버 성찬이 세계적인 미인 대회인 미스 어스에서 1위를 차지하며 주목받은 최미나수를 만나 뷰티 에센셜 아이템과 혹독한 체형 관리 비법을 낱낱이 파헤쳤다.유튜브 채널 '일일칠-성찬의 에터뷰'에서는 '스타성 MAX 최미나수 가방 속 에센셜템 대공개'라는 제목의 영상이 올라왔다.영상에서 성찬은 온라인 인터뷰 영상을 통해 자취를 시작한 최미나수의 가방 속 소장품을 살펴보고, 세계를 사로잡은 관리퀸만의 특별한 멘탈 케어 및 일상 루틴을 전하며 시청자들의 호기심을 충족시켰다.최미나수는 평소 일상에서 실천하고 있는 붓기 관리법으로 지압 슬리퍼 활용법과 종아리 마사지기 사용 팁을 직접 시연했으며 아름다운 상체 라인을 가꾸기 위한 흉곽 호흡법까지 아낌없이 공유해 이목을 집중시켰다.체형 관리에 큰 도움을 준 운동으로 과거 꾸준히 배웠던 발레를 꼽은 최미나수는 "기본 동작을 통한 스트레칭이 몸을 유연하게 만들었을 뿐 아니라 목 라인을 예쁘게 가꾸는 데 큰 효과를 보았다"고 설명했다.이야기를 듣던 성찬 역시 연습생 시절 큰 키에 비해 다소 뻣뻣했던 몸을 교정하고 유연성을 기르기 위해 직접 발레 학원에 다녔던 남다른 경험담을 보태며 깊은 공감대를 형성했다.다이어트 중에도 맛있게 즐길 수 있는 최미나수만의 독특한 식단과 간식 조합도 대거 공개돼 눈길을 끌었다. 다이어트용 샌드위치 주문 비법과 최근 유행하는 토마토 캔디를 소개한 최미나수는 평소 치즈 애호가로서 허기를 채우고 싶을 때 즐기는 특별한 조리법을 전수했다.크래커 위에 브리 치즈를 올리고 꿀을 살짝 찍어 먹는 단짠 조합을 추천한 최미나수는 사워도우 빵 위에 꽁떼 치즈를 올려 오븐에 구운 뒤 꿀을 발라 먹으면 고구마 말랭이보다 오히려 더 클린하게 허기를 달랠 수 있다는 유용한 정보를 덧붙였다.이외에도 두 사람은 이색적인 단식원 체험 후기와 일상 속 스트레스를 해소하기 위해 슬라임을 만지는 의외의 반전 취미를 공유하며 유쾌한 대화를 이어갔다.성장에 큰 자양분이 돼 준 인생 도서로 '도파민 네이션'과 '숨결이 바람 될 때'를 추천하며 진중한 면모를 보인 최미나수는 인터뷰 말미에 성찬이 직접 준비한 자취 축하 선물을 받고 환한 미소를 지었다.훈훈한 선물 증정식과 함께 컬리 할인 쿠폰 이벤트 정보까지 풍성하게 전한 두 사람의 만남은 시청자들에게 기분 좋은 에너지를 선사하며 마무리됐다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr