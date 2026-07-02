옥택연 / 사진 = 옥택연 SNS, 텐아시아 사진 DB

그룹 2PM 멤버 겸 배우 옥택연이 수준급 요리 실력을 자랑했다.1일 옥택연은 자신의 SNS에 "오늘의 메뉴. 제육볶음"이라는 글과 함께 영상과 사진을 게재했다. 공개된 영상에서 옥택연은 요리책을 참고해 양념한 제육볶음을 비추며 뿌듯함을 감추지 못했다.함께 공개된 다른 사진에는 윤기가 흐르는 먹음직스러운 비주얼의 제육볶음이 담겼다. 옥택연은 완성된 요리 위에 참깨를 부리는 깨알 디테일까지 살리며 정성 가득한 신혼 밥상을 준비하는 모습으로 훈훈함을 더했다.앞서 옥택연은 지난 4월 서울 신라호텔 영빈관에서 10년 넘게 열애를 이어온 것으로 알려진 4세 연하의 연인과 백년가약을 맺었다. 당시 그의 결혼식에는 양가 가족, 친인척을 비롯한 2PM 멤버들이 총출동해 두터운 의리를 자랑했다.한편, 옥택연은 결혼식 직후 2PM 멤버들과 일본 도쿄돔 콘서트에서 팬들을 만났다.이수민 텐아시아 기자 danbilee19@tenasia.co.kr