'꼬리에 꼬리를 무는 그날 이야기'가 부산을 뒤흔든 '10세 여아 납치 및 살해사건'을 조명한다./사진제공=SBS

'꼬리에 꼬리를 무는 그날 이야기'가 부산을 뒤흔든 '10세 여아 납치 및 살해사건'을 조명한다./사진제공=SBS

SBS '꼬리에 꼬리를 무는 그날 이야기'가 부산을 뒤흔든 '10세 여아 납치 및 살해사건'을 조명한다.2일 방송되는 '꼬리에 꼬리를 무는 그날 이야기'는 '네 명의 유괴범 – 누가 거짓을 말하는가' 편으로 꾸며진다. 이날 방송에는 그룹 앤더블 장하오, 가수 소유, 배우 박탐희가 리스너로 출연한다.1994년 부산에서는 '10세 여아 납치 및 살해사건'이 발생했다. 피해자의 이종사촌 언니인 나경애(가명)가 용의자로 지목됐고, 그의 집에서 피해자의 시신이 발견되며 사건은 전국을 충격에 빠뜨렸다.경찰에 붙잡힌 나경애는 "저 혼자 한 거 아니에요. 공범이 3명 더 있어요"라며 친구들을 공범으로 지목했다. 그러나 이들은 모두 "난 범행을 하지 않았다"라며 당일 알리바이를 주장했다. 이 가운데 한 명은 "나경애를 모른다"라고 말해 사건은 더욱 미궁에 빠졌다.'꼬꼬무'는 판결문에 기록되지 않은 '그날의 또 다른 진실'을 다룬다. 이종사촌 언니와 공범 3명의 숨겨진 관계, 그리고 이들의 '잘못된 만남'이 어떤 비극으로 이어졌는지 짚어볼 예정이다. 사건의 개요를 들은 장하오는 "너무 악마 같아요"라며 분노했다. 소유 역시 "미친 거 같아"라고 말하며 충격을 감추지 못했다.'부산 10세 여아 납치 및 살해사건'의 네 명의 용의자 중 진짜 범인은 누구일지, 이들을 둘러싼 진실은 2일 오후 10시 20분 방송되는 '꼬리에 꼬리를 무는 그날 이야기'에서 공개된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr