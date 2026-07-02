카리나 / 사진 = 카리나 SNS

그룹 에스파 멤버 카리나가 비현실적인 미모를 자랑했다.2일 카리나는 자신의 SNS에 별다른 문구 없이 여러 장의 사진을 게재했다. 공개된 사진에서 카리나는 자연스러운 웨이브 헤어와 화이트 나시 톱과 데님 팬츠를 매치한 캐주얼룩을 입고 청순한 비주얼을 자랑했다.특히, 그의 매끈한 피부결이 눈길을 끌었다. 함께 공개된 사진에서 카리나는 한 손을 볼에 얹은 채 카메라를 응시했다. 그는 잡티 하나 없는 도자기 피부와 또렷한 이목구비로 팬들의 감탄을 샀다.해당 사진을 접한 팬들은 "진짜 인형 같다", "심플하게 입었는데도 심각하게 예쁘다" 등 그의 수려한 미모에 찬사를 표했다.한편, 카리나가 속한 에스파는 지난 5월 정규 2집 '레모네이드'와 동명의 타이틀곡을 발매하고 활발한 활동을 이어오고 있다.이수민 텐아시아 기자 danbilee19@tenasia.co.kr