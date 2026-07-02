지수 / 사진 = 지수 SNS

그룹 블랙핑크 멤버 지수가 비활동기 일상을 공개했다.2일 지수는 별다른 문구 없이 여러 장의 사진을 게재했다. 이날 지수는 서울 안국의 한 카페를 찾아 여유로운 일상을 만끽했다. 공개된 사진에서 지수는 블랙 나시 크롭톱과 화이트 시스루 가디건을 매치한 캐주얼룩으로 내추럴한 매력을 자아냈다.그는 마스크 하나 없이 수수한 모습으로 도심을 활보해 눈길을 끌었다. 지인과 함께 시간을 보낸 것으로 보이는 지수는 크림이 잔뜩 들어간 베이글을 비롯한 다양한 종류의 베이커리를 맛보며 남다른 먹성을 자랑해 놀라움을 안겼다.해당 사진을 본 팬들은 "간만에 눈호강했다", "이런 일상 사진 많이 올려줬으면" 등 그의 수려한 미모에 감탄을 표했다.한편, 지수는 지난 3월 방영한 넷플릭스 시리즈 '월간남친'에 출연해 선풍적인 인기를 끈 바 있다. 해당 작품은 현실 생활에 지친 웹툰 PD가 가상 연애 시뮬레이션을 통해 연애를 구독하고 체험해보는 로맨스 판타지다. '월간남친'은 공개 2주차에 글로벌 TOP 비영어 쇼 부문 1위에 오르기도 했다.이수민 텐아시아 기자 danbilee19@tenasia.co.kr