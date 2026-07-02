김설현 / 사진 = 설현 SNS

그룹 AOA 출신 배우 설현이 건강미 넘치는 몸매를 공개했다.2일 설현은 자신의 SNS에 별다른 문구 없이 사진 한 장을 게재했다. 공개된 사진에서 하이 포니테일 헤어를 한 설현은 딱 붙는 레드톤 크롭 가디건과 블랙 레깅스를 매치하고 거울 셀카를 남겼다. 그는 운동을 마친 후에도 흐트러짐 없는 비주얼을 자랑했다.특히, 그의 명품 몸매가 눈길을 끌었다. 설현은 선명한 복근 라인이 새겨진 잘록한 허리 라인과 남다른 기럭지로 각선미를 자아냈다. 그는 전체적으로 슬림한 실루엣에도 볼륨감 있는 골반 라인을 과시해 건강미를 발산했다.앞서, 설현은 과거 한 통신사 광고 모델로 활동하며 '뒤태 여신'이라는 타이틀을 얻은 바 있다. 당시 그의 무결점 몸매가 화제를 모으며 설현의 입간판 포스터가 도난 당하고 중고물품 거래 사이트에서 판매되는 등 포스터 품귀현상이 펼쳐지기도 했다.한편, 설현은 올해 하반기 공개 예정인 넷플릭스 시리즈 '천천히 강렬하게'로 안방 복귀를 알렸다.이수민 텐아시아 기자 danbilee19@tenasia.co.kr