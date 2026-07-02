조혜련이 남양주 집과 남편을 공개했다. / 사진='조회련: 조혜련' 유튜브 캡쳐

조혜련의 남편이 모자이크된 채 등장했다. / 사진='조회련: 조혜련' 유튜브 캡쳐

개그우먼 조혜련이 남양주 집과 남편을 최초로 공개했다.지난 1일 유튜브 채널 '조회련: 조혜련'에는 '서울 떠나 남양주로 간 조혜련 집 최초 공개. 24인치 허리 비결, 태보 다이어트'라는 제목의 영상이 게재됐다. 조혜련은 화장기 없는 수수한 모습으로 등장했다.조혜련은 남편과 함께 먹을 아침을 준비하기 위해 주방으로 향했다. 그는 "우리 남편은 한 번도 공개된 적이 없다"고 말했다. 그러면서 "얼굴은 공개하면 안 된다. 유튜브에 모든 걸 걸 순 없다"라고 언급했다.이후 조혜련의 남편이 카메라 앵글에 잡혔지만 철저하게 모자이크 처리된 채 등장했다. 조혜련은 남편의 식사를 꼼꼼히 챙기는 모습을 보였다. 다정한 부부의 모습이 훈훈함을 안겼다.지난 2012년 이혼의 아픔을 겪은 조혜련은 2014년 2살 연하의 사업가 남편과 재혼했다. 슬하에 전남편과의 사이에서 낳은 1남 1녀를 두고 있다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr