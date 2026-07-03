김민호가 양세종과 호흡을 맞춘다. / 사진제공=디퍼런트컴퍼니

배우 김민호가 '오싹한 연애'에서 양세종과 케미를 보여준다.오는 18일 첫 방송되는 tvN 드라마 '오싹한 연애'는 귀신을 보는 재벌 상속녀와 귀신을 가장 무서워하는 열혈 검사의 이야기를 그린 오컬트 로맨스다.김민호는 마강욱(양세종 분)의 검사실 수사관 손형민 역을 맡았다. 손형민은 평소에는 능청스럽고 친근한 성격이지만, 사건이 벌어지면 단서를 놓치지 않고 끝까지 추적하는 인물이다. 마강욱과 함께 수사를 이어가며 호흡을 맞춘다.김민호는 '신병' 시리즈로 대중에게 얼굴을 알렸다. 최근 '신병4'와 영화 '범죄도시5' 출연 소식을 전한 데 이어 '오싹한 연애'로 시청자를 만난다.'오싹한 연애'는 오는 18일 오후 9시 10분에 첫 방송된다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr