배다해가 '레미제라블' 넘버를 커버했다. / 사진='다해는다해' 유튜브 캡쳐

배다해가 여전히 맑은 음색을 자랑했다. / 사진='다해는다해' 유튜브 캡쳐

뮤지컬 배우 배다해가 녹슬지 않은 노래 실력을 뽐냈다.배다해는 지난 1일 뮤지컬 '레미제라블(Les Misérables)'의 대표 넘버 'I Dreamed a Dream' 커버 라이브 영상을 공개했다.공개된 영상에서 배다해는 담담한 감정선과 안정적인 가창으로 곡을 소화했다. 별다른 연출 없이 노래에 집중한 구성으로 원곡의 분위기를 살렸다.'I Dreamed a Dream'은 뮤지컬 '레미제라블'을 대표하는 넘버로, 희망과 좌절을 담은 곡이다. 배다해는 특유의 음색과 표현력을 바탕으로 곡의 감정을 풀어냈다. 배다해의 맑은 음색이 더 돋보였다.영상을 본 팬들은 "역시 믿고 듣는 배다해", "노래 한 곡으로 깊은 울림을 받았다", "뮤지컬 무대를 보는 듯한 감동" 등의 반응을 남기며 그를 응원했다. 배다해는 뮤지컬과 음악 활동을 병행하며 다양한 무대를 이어가고 있다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr