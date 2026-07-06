코미디언 박세미와 트로트 가수 김소유가 포즈를 취하고 있다. / 사진제공=메타코미디

코미디언 박세미와 트로트 가수 김소유가 파트너 평가에서 서로 다른 점수를 매겼다.최근 서울 중림동 텐아시아 사옥에서 첫 듀엣곡 '뭔들 못하겠어요' 발매에 나선 두 사람을 만났다. 이들은 지난해 2월 MBN '한일톱텐쇼'로 처음 인연을 맺었다. 당시 '찐이야' 무대를 보여준 후 출연진을 비롯해 많은 누리꾼으로부터 "얼굴과 목소리 모두 닮았다"라는 평가를 받았다. 김소유는 대중들의 반응에 끄덕이며 "이번에 부모님께 '뭔들 못하겠어요' 녹음본을 들려드렸는데, 제 노래를 몇십 년 동안 들어오셨음에도 제 목소리를 못 찾으셨다"고 싱크로율에 대해 언급했다.각자 분야가 달라 음원 발매 과정에서 의견 차이도 있을 것 같았지만, 닮은 두 사람은 어떠한 분쟁도 없었다. 박세미는 "릴스도 찍고 뮤직비디오 촬영도 하면서 많은 회의가 있었는데, 한 번의 의견 대립도 없었다"고 밝혔다. 오히려 "조금의 다툼이라도 혹은 기싸움이라도 있었으면 재미있는 에피소드가 나왔을 텐데, 그런 기류조차 없었다"고 아쉬워했다.작업 과정이 순탄했던 이유에 대해 박세미는 동생 김소유의 전적인 '양보'를 꼽았다. 박세미는 "옷 입을 때 '언니 오늘은 핑크 계열로 갈까요?', 언니 이건 블랙으로 할까요?'라고 묻는 등 전적으로 매번 제 의견을 먼저 물어봐 주고 배려를 많이 해준다"고 설명했다. 이어 박세미는 "소유 씨 차량 시트가 제 차보다 더 폭신해서 제가 소유 씨 차를 많이 이용했는데, 항상 가장 편한 자리는 저에게 내어주고 소유 씨는 옷더미 속에서 몸을 구긴 채로 이동한다"고 했다. 또 "모든 선택지의 권한을 저에게 먼저 준다"면서 "'언니 저 이거 먹고 싶어요'라고 먼저 이야기할 법도 한데 그런 스타일이 아니다"라고 말했다.이에 김소유는 "원래 제 성격이 그런 것 같다"며 "맞춰주는 것에 대해 계산적으로 생각하지 않는다. 장녀여서 그런 것 같기도 한데, 상대의 의견을 먼저 묻는 부분에 있어서 행동이 빠른 것 같다"고 설명했다.역으로 김소유는 박세미에게 방송과 촬영 부분에서 많은 배려를 받았다. 박세미가 자신보다 방송 출연 경험이 많다 보니 촬영이 진행되면 박세미에게 많이 의지했다고. 김소유는 "제가 자신 없어 하면 언니가 제 소개를 비롯해 생각도 못한 멘트들까지 다 해 주신다"고 전했다. 그러자 박세미는 "같이 활동하다 보니까 소유 씨가 친동생처럼 느껴진다. 그래서 방송할 때면 물가에 내놓는 것 같은 기분이다"라고 애정을 보였다.두 사람은 서로를 '영혼의 단짝'이라고 평가했다. 그러나 파트너 점수에서 김소유는 박세미에게 만점을 준 반면 박세미는 김소유에게 92점을 줬다. 박세미는 8점을 감점한 이유에 대해 "아직 무대를 안 서보지 않았느냐. 무대를 서보고 나면 남은 8점에 대해서 평가할 수 있을 것 같다"며 공과 사를 정확하게 구별하는 면모를 보였다.한편 '뭔들 못하겠어요'는 개그를 본업으로 하는 박세미가 특유의 밝은 에너지를 뽐내고, 국악 기반의 가창력을 지닌 김소유가 안정적인 보컬로 중심을 잡는다. 무엇이든 할 수 있다는 의지를 유쾌하게 표현한 세미 트로트 곡이다. 중독성 있는 후렴 멜로디와 재치 있는 가사가 듣는 이들로 하여금 쉽게 따라 부를 수 있도록 구성됐다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr