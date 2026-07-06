코미디언 박세미와 트로트 가수 김소유가 파트너 평가에서 서로 다른 점수를 매겼다.
최근 서울 중림동 텐아시아 사옥에서 첫 듀엣곡 '뭔들 못하겠어요' 발매에 나선 두 사람을 만났다. 이들은 지난해 2월 MBN '한일톱텐쇼'로 처음 인연을 맺었다. 당시 '찐이야' 무대를 보여준 후 출연진을 비롯해 많은 누리꾼으로부터 "얼굴과 목소리 모두 닮았다"라는 평가를 받았다. 김소유는 대중들의 반응에 끄덕이며 "이번에 부모님께 '뭔들 못하겠어요' 녹음본을 들려드렸는데, 제 노래를 몇십 년 동안 들어오셨음에도 제 목소리를 못 찾으셨다"고 싱크로율에 대해 언급했다.
각자 분야가 달라 음원 발매 과정에서 의견 차이도 있을 것 같았지만, 닮은 두 사람은 어떠한 분쟁도 없었다. 박세미는 "릴스도 찍고 뮤직비디오 촬영도 하면서 많은 회의가 있었는데, 한 번의 의견 대립도 없었다"고 밝혔다. 오히려 "조금의 다툼이라도 혹은 기싸움이라도 있었으면 재미있는 에피소드가 나왔을 텐데, 그런 기류조차 없었다"고 아쉬워했다.
작업 과정이 순탄했던 이유에 대해 박세미는 동생 김소유의 전적인 '양보'를 꼽았다. 박세미는 "옷 입을 때 '언니 오늘은 핑크 계열로 갈까요?', 언니 이건 블랙으로 할까요?'라고 묻는 등 전적으로 매번 제 의견을 먼저 물어봐 주고 배려를 많이 해준다"고 설명했다. 이어 박세미는 "소유 씨 차량 시트가 제 차보다 더 폭신해서 제가 소유 씨 차를 많이 이용했는데, 항상 가장 편한 자리는 저에게 내어주고 소유 씨는 옷더미 속에서 몸을 구긴 채로 이동한다"고 했다. 또 "모든 선택지의 권한을 저에게 먼저 준다"면서 "'언니 저 이거 먹고 싶어요'라고 먼저 이야기할 법도 한데 그런 스타일이 아니다"라고 말했다.
이에 김소유는 "원래 제 성격이 그런 것 같다"며 "맞춰주는 것에 대해 계산적으로 생각하지 않는다. 장녀여서 그런 것 같기도 한데, 상대의 의견을 먼저 묻는 부분에 있어서 행동이 빠른 것 같다"고 설명했다.
역으로 김소유는 박세미에게 방송과 촬영 부분에서 많은 배려를 받았다. 박세미가 자신보다 방송 출연 경험이 많다 보니 촬영이 진행되면 박세미에게 많이 의지했다고. 김소유는 "제가 자신 없어 하면 언니가 제 소개를 비롯해 생각도 못한 멘트들까지 다 해 주신다"고 전했다. 그러자 박세미는 "같이 활동하다 보니까 소유 씨가 친동생처럼 느껴진다. 그래서 방송할 때면 물가에 내놓는 것 같은 기분이다"라고 애정을 보였다.
두 사람은 서로를 '영혼의 단짝'이라고 평가했다. 그러나 파트너 점수에서 김소유는 박세미에게 만점을 준 반면 박세미는 김소유에게 92점을 줬다. 박세미는 8점을 감점한 이유에 대해 "아직 무대를 안 서보지 않았느냐. 무대를 서보고 나면 남은 8점에 대해서 평가할 수 있을 것 같다"며 공과 사를 정확하게 구별하는 면모를 보였다.
한편 '뭔들 못하겠어요'는 개그를 본업으로 하는 박세미가 특유의 밝은 에너지를 뽐내고, 국악 기반의 가창력을 지닌 김소유가 안정적인 보컬로 중심을 잡는다. 무엇이든 할 수 있다는 의지를 유쾌하게 표현한 세미 트로트 곡이다. 중독성 있는 후렴 멜로디와 재치 있는 가사가 듣는 이들로 하여금 쉽게 따라 부를 수 있도록 구성됐다.
정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr
최근 서울 중림동 텐아시아 사옥에서 첫 듀엣곡 '뭔들 못하겠어요' 발매에 나선 두 사람을 만났다. 이들은 지난해 2월 MBN '한일톱텐쇼'로 처음 인연을 맺었다. 당시 '찐이야' 무대를 보여준 후 출연진을 비롯해 많은 누리꾼으로부터 "얼굴과 목소리 모두 닮았다"라는 평가를 받았다. 김소유는 대중들의 반응에 끄덕이며 "이번에 부모님께 '뭔들 못하겠어요' 녹음본을 들려드렸는데, 제 노래를 몇십 년 동안 들어오셨음에도 제 목소리를 못 찾으셨다"고 싱크로율에 대해 언급했다.
각자 분야가 달라 음원 발매 과정에서 의견 차이도 있을 것 같았지만, 닮은 두 사람은 어떠한 분쟁도 없었다. 박세미는 "릴스도 찍고 뮤직비디오 촬영도 하면서 많은 회의가 있었는데, 한 번의 의견 대립도 없었다"고 밝혔다. 오히려 "조금의 다툼이라도 혹은 기싸움이라도 있었으면 재미있는 에피소드가 나왔을 텐데, 그런 기류조차 없었다"고 아쉬워했다.
작업 과정이 순탄했던 이유에 대해 박세미는 동생 김소유의 전적인 '양보'를 꼽았다. 박세미는 "옷 입을 때 '언니 오늘은 핑크 계열로 갈까요?', 언니 이건 블랙으로 할까요?'라고 묻는 등 전적으로 매번 제 의견을 먼저 물어봐 주고 배려를 많이 해준다"고 설명했다. 이어 박세미는 "소유 씨 차량 시트가 제 차보다 더 폭신해서 제가 소유 씨 차를 많이 이용했는데, 항상 가장 편한 자리는 저에게 내어주고 소유 씨는 옷더미 속에서 몸을 구긴 채로 이동한다"고 했다. 또 "모든 선택지의 권한을 저에게 먼저 준다"면서 "'언니 저 이거 먹고 싶어요'라고 먼저 이야기할 법도 한데 그런 스타일이 아니다"라고 말했다.
이에 김소유는 "원래 제 성격이 그런 것 같다"며 "맞춰주는 것에 대해 계산적으로 생각하지 않는다. 장녀여서 그런 것 같기도 한데, 상대의 의견을 먼저 묻는 부분에 있어서 행동이 빠른 것 같다"고 설명했다.
역으로 김소유는 박세미에게 방송과 촬영 부분에서 많은 배려를 받았다. 박세미가 자신보다 방송 출연 경험이 많다 보니 촬영이 진행되면 박세미에게 많이 의지했다고. 김소유는 "제가 자신 없어 하면 언니가 제 소개를 비롯해 생각도 못한 멘트들까지 다 해 주신다"고 전했다. 그러자 박세미는 "같이 활동하다 보니까 소유 씨가 친동생처럼 느껴진다. 그래서 방송할 때면 물가에 내놓는 것 같은 기분이다"라고 애정을 보였다.
두 사람은 서로를 '영혼의 단짝'이라고 평가했다. 그러나 파트너 점수에서 김소유는 박세미에게 만점을 준 반면 박세미는 김소유에게 92점을 줬다. 박세미는 8점을 감점한 이유에 대해 "아직 무대를 안 서보지 않았느냐. 무대를 서보고 나면 남은 8점에 대해서 평가할 수 있을 것 같다"며 공과 사를 정확하게 구별하는 면모를 보였다.
한편 '뭔들 못하겠어요'는 개그를 본업으로 하는 박세미가 특유의 밝은 에너지를 뽐내고, 국악 기반의 가창력을 지닌 김소유가 안정적인 보컬로 중심을 잡는다. 무엇이든 할 수 있다는 의지를 유쾌하게 표현한 세미 트로트 곡이다. 중독성 있는 후렴 멜로디와 재치 있는 가사가 듣는 이들로 하여금 쉽게 따라 부를 수 있도록 구성됐다.
정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr
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